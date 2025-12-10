Periodistas argentinos de C5N fueron expulsados de Caracas por Nicolás Maduro

Periodistas de C5N fueron deportados por Nicolás Maduro sin explicación oficial. Relataron un clima de fuerte tensión y aún no recuperaron sus pasaportes.

El régimen de Nicolás Maduro deportó al equipo periodístico argentino de C5N tras retenerlos en el aeropuerto de Caracas por dos horas. Los periodistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó, junto al camarógrafo Fabián Solís, denunciaron que no recibieron motivos formales para la expulsión y que aún no tienen sus pasaportes.

El caso se conoció a partir del testimonio de Adrián Salonia, quien describió lo ocurrido como un episodio de “mucha tensión”. El grupo había viajado para producir contenidos sobre la vida cotidiana en Venezuela, pero fue interceptado por personal de Migraciones en el aeropuerto internacional Simón Bolívar.

Según el relato, las autoridades aeroportuarias realizaron numerosas preguntas al detectar al equipo de prensa, pese a que los tres comunicadores habían aclarado su intención de cubrir aspectos sociales del país. La retención se prolongó hasta que la Policía de Migraciones informó que su ingreso “no estaba admitido”.

Retención en el aeropuerto del equipo de C5N C5N Durante las dos horas de demora, el personal venezolano retuvo toda la documentación del equipo. La explicación oficial no llegó y, de acuerdo con los testimonios, solo se les comunicó que debían abandonar el país de manera inmediata. Esta medida, considerada por el equipo como una expulsión sin justificación, derivó en su traslado forzoso hacia Bolivia.

El equipo se encuentra ahora en ese país a la espera de poder regresar a Buenos Aires. Indicaron que las autoridades venezolanas retuvieron sus pasaportes y que únicamente podrán recuperarlos cuando ingresen nuevamente a la Argentina, situación que complica la logística de retorno y añade incertidumbre.