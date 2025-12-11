Mariana Brey y Diego Brancatelli se dijeron de todo en vivo en un tenso debate por la reforma laboral: "Tu gobierno jamás..."

Este jueves en A la Barbarossa, un debate sobre la reforma laboral terminó en un fuerte intercambio entre Mariana Brey y Diego Brancatelli en plena transmisión.

Mariana Brey y Diego Brancatteli tuvieron un cruce en A la Barbarossa.

La discusión por la reforma laboral que propone el gobierno de Javier Milei volvió a generar fricción en la televisión. En A la Barbarossa, un análisis sobre los posibles alcances del proyecto derivó en un fuerte intercambio entre Mariana Brey y Diego Brancatelli, que terminó tensando toda la mesa.

Mientras Brey planteó que la iniciativa busca incentivar la contratación formal, Brancatelli fue tajante al advertir que, según su mirada, la medida profundizaría la vulnerabilidad de los empleados.

Mariana Brey en A la Barbarossa La periodista presentó el tema. Captura de pantalla Youtube Telefe. El periodista no tuvo reparos en cuestionar la propuesta: "Desde el Gobierno, y a través de sus voceros, se intenta maquillar esta precarización laboral. Hablan de modernización laboral, pero es una precarización. No hay un solo punto que vaya a beneficiar a los trabajadores que están en un régimen en blanco. Reduce y elimina derechos laborales".

Georgina Barbarossa, intentando ordenar la discusión, sumó su lectura: "Lo que yo entendí es que no beneficia en nada al empleado, sí al empleador".

Reforma laboral en A la Barbarossa Los puntos de la reforma laboral. Captura de pantalla Youtube Telefe. Brey recogió el guante y respondió con la opinión que recogió en conversaciones con empresarios: "Yo me comuniqué con empresarios y lo interesante es que los que contraten gente en blanco serán premiados. Debería ser normal".