Mariana Brey y Diego Brancatelli se dijeron de todo en vivo en un tenso debate por la reforma laboral: "Tu gobierno jamás..."
Este jueves en A la Barbarossa, un debate sobre la reforma laboral terminó en un fuerte intercambio entre Mariana Brey y Diego Brancatelli en plena transmisión.
La discusión por la reforma laboral que propone el gobierno de Javier Milei volvió a generar fricción en la televisión. En A la Barbarossa, un análisis sobre los posibles alcances del proyecto derivó en un fuerte intercambio entre Mariana Brey y Diego Brancatelli, que terminó tensando toda la mesa.
Mientras Brey planteó que la iniciativa busca incentivar la contratación formal, Brancatelli fue tajante al advertir que, según su mirada, la medida profundizaría la vulnerabilidad de los empleados.
El periodista no tuvo reparos en cuestionar la propuesta: "Desde el Gobierno, y a través de sus voceros, se intenta maquillar esta precarización laboral. Hablan de modernización laboral, pero es una precarización. No hay un solo punto que vaya a beneficiar a los trabajadores que están en un régimen en blanco. Reduce y elimina derechos laborales".
Georgina Barbarossa, intentando ordenar la discusión, sumó su lectura: "Lo que yo entendí es que no beneficia en nada al empleado, sí al empleador".
Brey recogió el guante y respondió con la opinión que recogió en conversaciones con empresarios: "Yo me comuniqué con empresarios y lo interesante es que los que contraten gente en blanco serán premiados. Debería ser normal".
La tensión aumentó cuando le preguntaron de qué manera la reforma impactaría en quienes ya están registrados. Brey no logró dar una explicación inmediata, y Brancatelli reaccionó sin filtros: "No lo hay. No puedo creer que defiendas esto". Ella no se quedó callada: "Si vas a criticar, criticalo con una idea constructiva. Estás criticando algo que no conocés".
Acto seguido apuntó al desempeño del gobierno anterior: "Tu gobierno jamás pudo poner en blanco al 50% de los trabajadores… Nunca los sacó de la ilegalidad". Molesto, Brancatelli contraatacó con una pregunta directa: "¿De qué lado estás vos? ¿Del trabajador o del empresario?".
La panelista respondió sin dudar: "De los dos lados. Del empresario, básicamente, para que pueda contratar gente en blanco". El cruce se intensificó cuando él le retrucó: "Al empleado no lo mencionaste", y ella se defendió: "Sí, también, pero del empleado que pueda laburar en blanco".
Ante la creciente tensión, Barbarossa puso un cierre al ida y vuelta: "Te aferrás solo al punto de que puedan estar en blanco".