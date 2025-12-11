Quién es la influencer señalada por Juan Etchegoyen como la tercera en discordia entre el Kun Agüero y Sofía Calzetti

Juan Etchegoyen contó una versión de los hechos de ruptura que Sofía Calzetti luego desmintió, pero ¿de qué mujer se trataba?

El dato que lanzó Juan Etchegoyen sobre un supuesto error en la relación del Kun Agüero. / Archivo MDZ

Una de las parejas más estables del deporte y la farándula habría llegado a su fin. Tras seis años de relación y con una hija de apenas un año, el vínculo entre Sergio "Kun" Agüero y Sofía Calzetti estaría pendiendo de un hilo. El motivo, según trascendió, sería una supuesta traición del exfutbolista que involucra a una reconocida figura de las redes sociales.

Kun Aguero La polémica que envuelve al Kun Agüero. Captura Un viaje a Miami: el detonante de una infidelidad La primicia que sacude al espectáculo fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live. El conductor afirmó que la pareja arrastra una crisis desde hace meses, aunque las palabras de la protagonista digan lo contrario.

Etchegoyen detalló que hubo una "traición de él a ella con una influencer". La mujer en cuestión es la modelo Agustina Kogan, conocida en el mundo digital por su marcada admiración por otro futbolista estrella: Lautaro Martínez. El encuentro que habría generado la polémica en la pareja ocurrió durante un reciente viaje del Kun a Miami.

agustina kogan (1) Nuevamente, en el ojo de la tormenta. Archivo MDZ Según el periodista, el exjugador del Manchester City ya venía teniendo conversaciones con Kogan a través de las redes sociales y existía un interés mutuo por concretar una cita. “A mí lo que me contaron es que no hace mucho tiempo, el Kun viajó a Miami y en esa ciudad conoció a una influencer... Finalmente, ese encuentro se dio. El nombre que a mí me dan es el de la influencer Agustina Kogan ”, concluyó.