El gran escándalo por la supuesta infidelidad del Kun Agüero: su pareja rompió el silencio y confesó

En las últimas horas, el mundo del espectáculo se vio sacudido por una versión inquietante: Sofía Calzetti y Sergio Kun Agüero estarían atravesando una crisis terminal a solo tres meses de convertirse en padres . La información, difundida por el periodista Juan Etchegoyen, sugería turbulencias en la convivencia e incluso dejaba la puerta abierta a rumores de infidelidad .

Sin embargo, ante la escalada mediática, fue la propia protagonista quien decidió romper el silencio y ponerle fin a las especulaciones con una desmentida tajante y una ubicación geográfica que habla por sí sola.

La encargada de chequear la información fue Nancy Duré en el aire de Puro Show (eltrece). La periodista se comunicó directamente con la modelo para consultar sobre la veracidad de la crisis. La respuesta de Calzetti fue inmediata y sin rodeos.

“Hablé con Sofía, me desmiente esta información, me dice que muy lejos de eso” , aseguró Duré, transmitiendo la tranquilidad de la influencer ante los dichos que circulaban en Buenos Aires. “Me dijo que no sabe de dónde salió esa información” , agregó, dejando en claro su sorpresa ante la construcción de la noticia.

Para sepultar cualquier duda sobre un distanciamiento físico, Sofía confirmó que la familia se encuentra unida y disfrutando de unos días de descanso fuera del país.

“En este momento están en Uruguay, con Sergio, el Kun Agüero y con su hija Oli, y me dijo que están juntos”, detalló la periodista. Lejos de las crisis y las terceras en discordia, la pareja parece estar enfocada en la crianza de Olivia, la pequeña que nació el pasado 13 de septiembre y que llegó para ensamblar la familia del exdelantero (quien ya es padre de Benjamín junto a Gianinna Maradona).

Una prueba en redes

image Una prueba en redes. Créditos: Instagram

La desmentida de Sofía se alinea con la actividad reciente de la pareja en el mundo virtual. El Kun, habitualmente reservado con su intimidad, se ha mostrado baboso con su nueva paternidad.

Hace pocos días, el ídolo del Manchester City compartió tiernas postales de la bebé: una imagen recostada en su cuna mirando curiosa a su alrededor y otra en brazos de su padre. Estas "pruebas de amor" digitales, sumadas a la confirmación del viaje a Uruguay, parecen indicar que la única crisis existente estaba en los portales de noticias, mientras los Agüero-Calzetti disfrutan de su primer verano como familia de tres.