"Gato ridículo": la fanática de Lautaro Martínez mostró los fuertes chats que le envió Agustina Gandolfo

Agustina Kogan, fanática de Lautaro Martínez, reveló en televisión los supuestos mensajes privados con insultos y amenazas que le envió Agustina Gandolfo.

El ambiente del fútbol y la farándula se vio sacudido por un nuevo escándalo que tuvo como protagonistas a Lautaro Martínez, y su esposa, Agustina Gandolfo. La controversia estalló cuando una joven, que se declaró fanática del futbolista, hizo públicos supuestos mensajes privados con insultos y amenazas que habría recibido de la pareja del jugador.

La esposa de Lautaro Martínez habría amenazado e insultado a una fanática del futbolista La palabra de Agustina Kogan contra Gandolfo. La joven en cuestión, identificada como Agustina Kogan, se hizo viral en las redes sociales por los videos que subía manifestando su simpatía por el goleador. Tras la gran repercusión de sus publicaciones, la propia Kogan rompió el silencio en el programa Puro Show y mostró los mensajes que, según ella, le envió Agustina Gandolfo.

Agustina Kogan se encargó de aclarar en el programa que su admiración por Lautaro Martínez es puramente deportiva. "Yo cuando digo ‘lo amo’ es porque me encanta cómo juega", explicó.

agustina kogan descargo (1) Sin embargo, según su relato, la esposa del futbolista no interpretó su simpatía de la misma manera y reaccionó de forma desmedida a sus publicaciones. Kogan sostuvo que la situación se desmadró cuando Gandolfo comenzó a responder a sus posts: "Me parece cualquier cosa que Agus venga a comentarme mi posteo cuando yo jamás la ataqué, jamás la nombré y jamás fui a decir que estuve o que quiero estar con Lautaro”.

agustina kogan descargo La situación no se limitó a comentarios públicos. Kogan afirmó que Agustina Gandolfo también le escribió directamente por privado y que no era la primera vez que lo hacía. La joven leyó los primeros mensajes que recibió: “No es la primera vez que me escribe. La primera vez me puso: ‘Ja, ja, gato ridículo’”.