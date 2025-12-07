La verdad sobre las imágenes de Evangelina Anderson con suero en un consultorio

La participante de MasterChef Celebrity aclaró a través de sus redes sociales la razón del particular tratamiento que decidió realizar en pos de su salud y bienestar.

Evangelina Anderson está culminando un año con mucha actividad, y desde sus historias en Instagram la modelo sorprendió al compartir unas imágenes en las que se la pudo ver en un consultorio donde le aplicaron suero. Más allá de que algunas de las fotos circularon en las redes sociales sin la explicación de la protagonista, generando preocupación en sus seguidores, bastaba con ingresar a las redes sociales para dar con la verdad sobre la salud de la exvedette.

La participante de MasterChef Celebrity (Telefe), que se instaló en nuestro país tras su separación de Martín Demichelis, con quien estuvo en pareja durante un par de décadas, explicó sobre el tratamiento que hizo con suero: “Empecé terapia de Drips para mantener la vitalidad a esta altura del año y fomentar siempre la buena salud ”.

Luego, en otra publicación Evangelina Anderson completó: “Son vitaminas y aminoácidos. En este caso, vitamina B, B2 y B6. Lo que va a hacer es que te sientas mucho mejor, con más energía, menos ansiedad, y es detox, entre otras cosas”.

Evangelina Anderson y el tratamiento con suero que es tendencia entre famosos evangelina-anderson-suero Evangelina Anderson optó por la aplicación de un suero revitalizante. Instagram @evangelinaanderson La aplicación de este suero para combatir el típico cansancio de fin de año, está en tendencia entre distintas figuras de la escena pública, que apuestan por reforzar su salud aliviando el agotamiento de una intensa temporada y recuperar energía.

El aporte directo de nutrientes favorece al bienestar general, y según detalló Anderson la aplicación del suero demora entre media hora y 45 minutos.