Alejandra Maglietti contó el antojo rarísimo que tiene en su embarazo y sorprendió a los periodistas de El Trece

Desde que confirmó que está embarazada, Alejandra Maglietti no para de recibir mensajes de colegas y seguidores. La panelista de Bendita TV hizo el anuncio en vivo durante una emisión del programa de El Nueve y sorprendió a todos con la noticia, ya que está de tres meses y espera un varón. En una reciente entrevista, Maglietti reveló el extraño antojo que la ataca durante la primera etapa del embarazo.



A diferencia de lo que suele ocurrirle a la mayoría de las mujeres, el antojo por embarazo de Ale no tiene nada que ver con lo dulce. Al contrario, "es un antojo sano", como ella misma lo definió. Días atrás, luego del primer anuncio hecho en vivo en Bendita, Maglietti publicó un posteo sobre su embarazo en el que describió la felicidad del momento que le toca vivir.

Alejandra Maglietti, con antojos extraños en el embarazo. Foto: archivo.

¿Qué antojo tiene Alejandra Maglietti durante el embarazo?

Alejandra Maglietti quiere comer tomates a toda hora. Ni chocolates, ni ningún otro dulce: la panelista de Bendita TV quiere que le compren tomates. Ese es su antojo mientras transita el tercer mes del embarazo de su primer hijo. Walle Leiva, movilero de Puro Show que llevó adelante el diálogo con Maglietti, abrió la entrevista con un regalo para la embarazada. Tras el papel envoltorio había una bandeja con cuatro relucientes tomates.



"Me muero, chicos... Me muero", se rió Maglietti al abrir el regalo. "Peor antojo no me podía haber tocado... Igual, con lo caro que están, me encantan", siguió con el juego televisivo.

Ale Maglietti tiene antojo de tomates durante su embarazo. Fuente: Instagram @alemaglietti.

El padre del hijo de Alejandra Maglietti se llama Juan Manuel y, al igual que ella, realizó la carrera de Abogacía. En su última participación en el programa de Mirtha Legrand, la panelista de Bendita TV dio detalles del perfil de su pareja, aunque procuró no blanquear el nombre completo: "Mi novio es industrial. Es abogado, igual que yo, pero se dedica a lo industrial. Hace envases, se dedica a hacer envases".



En la nota con Puro Show, a Maglietti le preguntaron cuánto tiempo llevaba buscando el embarazo. La rubia, sincera, respondió que ser madre no era algo que estuviera entre sus objetivos a corto plazo: "Era un deseo, no una búsqueda activa. Yo buscaba un compañero, ese era mi primer deseo. La vida me cruzó con la persona que estoy hoy y, por suerte, ambos estábamos en la misma. Se dio todo de una manera re linda".



Alejandra Maglietti, feliz en la dulce espera. Foto: archivo.

El cambio físico de Alejandra Maglietti por el embarazo

Alejandra Maglietti reveló que el embarazo le está produciendo un desafío físico debido a sus "desequilibrios hormonales". Por fortuna, los síntomas que tiene son bastantes comunes y el curso del embarazo marcha tal cual lo planeado. Ella misma lo explicó en la ya mencionada entrevista con El Trece.



"Hace tres meses que estoy tirada en la cama. Literal, agotada. Me habían advertido que esto podía llegar a pasar. Obviamente, cada cuerpo es distinto y a cada persona le pega de una manera distinta. Tengo mareos y cansancio", expresó Maglietti en los micrófonos de Puro Show.



Más allá del desafío físico del embarazo, la periodista dijo que transita "el mejor momento" de su vida. No es para menos. A la espera de su primer hijo se le suma el afecto de sus seguidores y colegas. "Me están pasando muchas cosas hermosas. Estoy totalmente conmovida con los mensajes que me están llegando. Muchos colegas sabían, pero les pedí que no lo contaran. Tengo miedo, necesito saber que está bien todo el tiempo. Si fuera por mí le haría una ecografía todos los días", contó.



El nombre del bebé, sin embargo, corre por cuenta del padre. Así fue el acuerdo al que llegaron Ale Maglietti y su novio, Juan Manuel, antes de la confirmación del embarazo. "Ya estamos ahí, casi, con el nombre. Yo soy devota de la Virgen de Lourdes. Si era nena se iba a llamar Lourdes. Si era varón, al nombre lo elegía al papá", reveló la integrante de Bendita.