Vuelve el frío a Mendoza y el pronóstico anticipa nieve en el llano: cuándo y en qué zonas

La nieve , una de las postales más esperadas del invierno en Mendoza, podría volver a cubrir distintos sectores de la provincia. Mientras continúan las nevadas en alta montaña, los pronósticos anticipan que el fenómeno podría replicarse en el llano, tal como ocurrió a principios de julio.

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas , la temperatura descenderá de manera sostenida en los próximos días, hasta llegar al lunes, la jornada con probabilidad de nieve en el llano .

Para ese día se espera una mínima de 1ºC y una máxima de 8ºC, con un panorama "mayormente nublado, con precipitaciones aisladas y tiempo frío, y vientos algo fuertes del sector sur". Además, el organismo nacional adelanta "nevadas en sectores del llano del centro y sur provincial".

El doctor en ciencias meteorológicas Federico Norte , compartió un video en sus redes sociales en el que explicó las condiciones que podrían favorecer la llegada de nieve al Gran Mendoza.

Norte expresó que, en las capas bajas de la atmósfera y en superficie, la ubicación de un centro de alta presión en la Patagonia trae aire polar húmedo, lo que acumula la nubosidad en la ladera oriental de la cordillera. Esto es ayudado por otra situación que se da por encima de los 5.000 metros de altura: una baja presión favorece la situación de mal tiempo y suele ubicarse frente a la costa chilena. La combinación de estos factores es la que podría derivar en nevadas en el llano.

Los modelos de predicción indican que el fenómeno aparecería el domingo por la tarde en Tupungato y Tunuyán. Por su parte, el lunes 10 de agosto aseguró que se espera nieve en el Gran Mendoza - Maipú y Luján de Cuyo - durante la mañana, mientras que en San Rafael y Tunuyán las nevadas podrían extenderse durante toda la jornada.

La alta montaña experimenta intensas nevadas desde julio. Osvaldo Valle

Por su parte, el pronosticador meteorológico Fernando Jara explicó a MDZ que durante la madrugada ingresará un pulso de aire frío que generará un descenso de la temperatura. El domingo, en tanto, se pueden registrar heladas parciales y precipitaciones aisladas sobre el sur y sureste de Mendoza.

El lunes seguirá el descenso de la temperatura, y aunque aclaró que por el momento se trata de una tendencia, estimó que Alvear, San Rafael y el Valle de Uco podrían registrar aguanieve o nieve.

"Hacia Mendoza estimo un cielo nublado con precipitaciones y lloviznas. Pero como el Gran Mendoza es una isla de calor, es probable que tengamos solamente llovizna, aunque hacia el oeste puede haber alguna precipitación nívea", indicó.

Carlos Bustos, meteorólogo de Contingencias Climáticas expresó que este fin de semana ingresará una masa de aire polar que provocará un marcado descenso de la temperatura. En consonancia con Jara, detalló que a partir del domingo en la noche aparece la posibilidad de precipitaciones en forma de nieve o agua nieve en sectores de precordillera, el Valle de Uco y sur provincia. Situación que se extiende al día lunes.

Cómo cuidarse cuando hay nieve

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Efecto "Súper Niño"

Jara explicó que Mendoza se encuentra atravesada por el fenómeno climático del Súper Niño: una anomalía de temperaturas en el Pacífico Ecuatorial que eleva la carga de humedad en esa zona y que traslada la inestabilidad hacia estas latitudes.

"Primero afecta la zona de Chile, provocando precipitaciones importantes, con inundaciones y tormentas relevantes sobre la costa del Pacífico, sobre las latitudes de Mendoza. Al dar precipitaciones níveas importantes, nosotros estamos afectados en nuestra cordillera con las nevadas que han superado ampliamente los promedios de los últimos años", detalló.

Además, sostuvo que estas condiciones pueden favorecer la extensión de las nevadas durante el segundo semestre del año.

El pronóstico para Mendoza

Para este jueves, Contingencias Climáticas anticipa una jornada algo nublada, con descenso de la temperatura y vientos fuerte del sector sur rotando al noreste. Además, se espera viento Zonda en precordillera y en el sur provincial. La máxima será de 16Cº y la mínima de 9ºC.

El viernes se presentará con poca nubosidad y leve ascenso de la temperatura. También habrá heladas parciales y viento Zonda en precordillera y el sur provincial. La mínima será de 5ºC mientras que la máxima alcanzará los 17ºC.

El sábado estará "algo nublado con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur en la mañana rotando al noreste. Heladas parciales. Zonda en precordillera y sur provincial en la mañana". La mínima será de 3ºC y la máxima de 13ºC.

Para el domingo se pronostica nubosidad en aumento con poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sector sur. La mínima será de 2ºC y la máxima de 12ºC.