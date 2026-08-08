Gimnasia se acordó muy tarde de atacar y perdió ante Instituto

Gimnasia y Esgrima terminó perdiendo ante Instituto 1 a 0 en un partido en el que la Gloria fue el equipo que más buscó, tuvo las situaciones más claras y terminó encontrando el premio a su insistencia.

El dueño de casa no fue demasiado, pero dominó el trámite durante buena parte del encuentro ante un Lobo que se refugió demasiado cerca de su arco y prácticamente no logró generar peligro sobre el arco de Ledesma.

Ya en el primer tiempo, Instituto había tenido las dos ocasiones más importantes. Primero, Luna obligó a Rigamonti a realizar una gran intervención durante los primeros 15 minutos y, poco después, Tissera tuvo otra muy clara, aunque definió sin fuerza y la pelota terminó nuevamente en las manos del arquero mendocino.

En el complemento, la tendencia se profundizó. Gimnasia se fue cada vez más cerca de su propia área, quedó sometido al dominio del dueño de casa y perdió casi por completo la posibilidad de atacar. Instituto, sin jugar un gran partido, siguió insistiendo y encontró una oportunidad inmejorable cuando Giuffrey cometió un claro penal.

Pero Rigamonti volvió a aparecer. El arquero del Lobo le atajó el remate a Luna y, como si fuera poco, también se quedó con el rebote. Parecía que esa intervención podía cambiar la historia y darle aire a Gimnasia, pero el equipo de Darío Franco no consiguió reaccionar.

Instituto finalmente encontró el gol en una gran acción. Suárez ganó de cabeza y peinó la pelota para dejar a Luna de cara al arco. El delantero definió con mucha calidad ante la salida de Rigamonti y estableció el 1-0 para la Gloria.

Franco movió el banco y buscó darle mayor presencia ofensiva a Gimnasia, pero la reacción llegó demasiado tarde. En los últimos minutos, el Lobo se adelantó y tuvo sus oportunidades, pero ya no hubo tiempo para cambiar la historia. En una de las últimas pelotas, Recalde tuvo el empate en sus pies, aunque su definición se fue por encima del travesaño.



Gimnasia se defendió demasiado, se acordó tarde de atacar y terminó pagando el precio. Instituto, sin mostrar demasiado fútbol, fue el que más quiso, tuvo las mejores situaciones y terminó llevándose un triunfo justo ante un Lobo que quedó en deuda en ofensiva.