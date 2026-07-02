En modo Chilavert: un campeón del mundo con Francia menospreció a Paraguay antes del cruce de octavos
Un exintegrante del plantel campeón del mundo de Francia en 1998 no dudó en menospreciar a Paraguay y calentó la previa del duelo del sábado.
La goleada por 3-0 sobre Suecia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 reforzó el gran presente de Francia y disparó un provocador pronóstico de Christophe Dugarry. El exdelantero, campeón del mundo con Les Bleus en 1998, aseguró que el seleccionado de Gustavo Alfaro no tendrá posibilidades en el cruce de octavos y lanzó una frase que generó repercusión en la previa del encuentro que se jugará en Filadelfia.
Dugarry se mostró maravillado con el funcionamiento del equipo dirigido por Didier Deschamps y no ocultó su entusiasmo durante el programa Rothen s'enflamme, de RMC. "¿Imparable? No estamos muy lejos de serlo. Se percibe un equipo que disfruta jugando junto, que se lo pasa bien. La conexión entre los jugadores es real. Es maravilloso verlos jugar", sostuvo. Luego redobló la apuesta al preguntarse: "¿Qué equipo puede detener a este trío atacante, o incluso a este cuarteto?".
Christophe Dugarry aseguró que Paraguay será "humillado" por Francia
El exfutbolista también utilizó el triunfo ante Suecia como argumento para minimizar las chances de Paraguay. "Ni siquiera ellos pueden ponernos en aprietos. Siempre sacan a relucir el argumento del 'juego trampa' antes de que empiece el partido... y siempre Francia aplasta a todos. ¡Paraguay va a ser vapuleado!", afirmó. Dugarry, además, suele protagonizar declaraciones polémicas y ya había quedado en el centro de la escena en 2020 por unas críticas dirigidas a Lionel Messi.
En el mismo programa, el exvolante Jérôme Rothen coincidió en destacar el nivel de Francia, aunque se mostró mucho más cauto. "No diría que somos imposibles de vencer, porque los partidos de eliminación directa son muy frágiles. Sin embargo, al demostrar tanta humildad y tanta fuerza colectiva, somos el equipo a batir", señaló. También elogió el juego colectivo del conjunto francés, al considerar que atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos.
Otro francés cargó contra Paraguay por su planteo ante Alemania
La previa también sumó la opinión del periodista Daniel Riolo, quien cuestionó con dureza el planteo paraguayo en la clasificación frente a Alemania. "Es un robo del Paraguay. No estaban allí para jugar al fútbol, sino para defender y destruir. ¿Qué es lo que destacas del lado del Paraguay? ¿El hecho de defender?", disparó. Las declaraciones alimentan un clima de alta tensión antes del choque entre Francia y Paraguay, uno de los cruces más atractivos de los octavos de final.