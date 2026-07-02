En modo Chilavert: un campeón del mundo con Francia menospreció a Paraguay antes del cruce de octavos

Un exintegrante del plantel campeón del mundo de Francia en 1998 no dudó en menospreciar a Paraguay y calentó la previa del duelo del sábado.

Dugarry se mostró maravillado con el funcionamiento del equipo dirigido por Didier Deschamps y no ocultó su entusiasmo durante el programa Rothen s'enflamme, de RMC. "¿Imparable? No estamos muy lejos de serlo. Se percibe un equipo que disfruta jugando junto, que se lo pasa bien. La conexión entre los jugadores es real. Es maravilloso verlos jugar", sostuvo. Luego redobló la apuesta al preguntarse: "¿Qué equipo puede detener a este trío atacante, o incluso a este cuarteto?".

Christophe Dugarry aseguró que Paraguay será "humillado" por Francia "¡Paraguay va a ser vapuleado!" El ex mediocampista Christophe Dugarry, campeón del mundo con Francia en 1998, declaró que Paraguay "es una selección catastrófica en ofensiva y lo único que harán, será defenderse" Estas declaraciones se dieron el programa 'Rothen… pic.twitter.com/LTf7ycUVxx — ABC Deportes (@ABCDeportes) July 2, 2026 El exfutbolista también utilizó el triunfo ante Suecia como argumento para minimizar las chances de Paraguay. "Ni siquiera ellos pueden ponernos en aprietos. Siempre sacan a relucir el argumento del 'juego trampa' antes de que empiece el partido... y siempre Francia aplasta a todos. ¡Paraguay va a ser vapuleado!", afirmó. Dugarry, además, suele protagonizar declaraciones polémicas y ya había quedado en el centro de la escena en 2020 por unas críticas dirigidas a Lionel Messi.

En el mismo programa, el exvolante Jérôme Rothen coincidió en destacar el nivel de Francia, aunque se mostró mucho más cauto. "No diría que somos imposibles de vencer, porque los partidos de eliminación directa son muy frágiles. Sin embargo, al demostrar tanta humildad y tanta fuerza colectiva, somos el equipo a batir", señaló. También elogió el juego colectivo del conjunto francés, al considerar que atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos.