Locura por un aire acondicionado en Francia: caos, corridas y peleas en medio de la ola de calor

Un clima de desesperación se vivió en distintas regiones de Francia durante los últimos días, en medio de la fuerte ola de calor que afectó a gran parte de Europa. En ese contexto, varios ciudadanos protagonizaron peleas dentro y fuera de supermercados mientras intentaban conseguir aires acondicionados para hacer frente a las altas temperaturas.

Los videos que se viralizaron en las últimas horas muestran escenas de caos incluso antes del ingreso a algunos locales. En las imágenes se observa a personas corriendo, empujándose y discutiendo para poder acceder a una unidad.

La situación escaló en distintos puntos de venta, donde hubo forcejeos entre clientes, intentos de llevarse más de un aire acondicionado y hasta personas que simularon desmayos con el objetivo de conseguir prioridad.

La fuerte demanda de estos productos se dio en plena ola de calor, un fenómeno que impactó con intensidad en Francia y que generó preocupación entre las autoridades sanitarias y gubernamentales.

La ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, indicó que entre el 24 y el 26 de junio se registraron alrededor de 1.000 muertes vinculadas al episodio de calor extremo. Además, señaló que desde el 19 de junio, fecha marcada como el inicio de la ola de calor, murieron por ahogamiento más de 90 personas.

La funcionaria calificó esa cifra como “inquietante” y explicó que el número comenzó a bajar en los últimos días, una vez finalizado el pico de calor. Según señaló en una entrevista con la emisora RMC, la disminución deja en evidencia la relación entre las altas temperaturas y la búsqueda desesperada de muchas personas por refrescarse.

Ferrari también advirtió sobre comportamientos peligrosos, como saltar desde puentes al agua o bañarse en canales sin presencia de socorristas. En ese sentido, reconoció que Francia enfrenta un problema por la falta de piscinas, especialmente en zonas rurales, donde existen dificultades para realizar renovaciones.

La ministra agregó que el Gobierno trabaja para aumentar el atractivo del oficio de socorrista acuático, en medio de un escenario marcado por la alta demanda de espacios seguros para nadar