Sacudón en Inglaterra: una de sus figuras contrajo un virus y fue aislado a horas de enfrentar a Noruega

La Selección de Inglaterra se ve afectada por una inesperada situación que pone en jaque a toda la delegación en la recta final del Mundial 2026.

Preocupación en Inglaterra por un virus que afecta a una figura del plantel.

A horas de los cuartos de final, saltaron todas las alarmas en Inglaterra. Cuando parecía que Los Tres Leones llegaban completo al duelo de este sábado frente a Noruega, una noticia inesperada cambió el panorama: Declan Rice fue aislado de la concentración por un virus estomacal y su presencia quedó en duda.

El volante central del Arsenal, amo y señor del mediocampo británico, fue apartado del resto del plantel como medida preventiva para evitar que la enfermedad se propague en la recta decisiva del Mundial 2026. Por ahora reina el hermetismo y el cuerpo técnico todavía no confirmó si podrá recuperarse a tiempo para jugar contra los Vikingos Rojos.

Los detalles del virus que contrajo Declan Rice y preocupan a Inglaterra Según informó el Daily Mail, el problema llega en el peor momento posible. "El influyente mediocampista ya arrastraba molestias en los isquiotibiales y en la zona lumbar, problemas que ahora se han visto agravados por esta enfermedad", detalló el medio inglés, que sembró aún más incertidumbre sobre el estado físico del volante.

Declan Rice fue aislado del plantel de Inglaterra por un virus estomacal. EFE La posible baja de Rice sería un golpe durísimo para el equipo de Thomas Tuchel. Claro, es que se trata de uno de los futbolistas más determinantes y una fija para el entrenador desde el comienzo de la máxima cita.