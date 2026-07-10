Sacudón en Inglaterra: una de sus figuras contrajo un virus y fue aislado a horas de enfrentar a Noruega
La Selección de Inglaterra se ve afectada por una inesperada situación que pone en jaque a toda la delegación en la recta final del Mundial 2026.
A horas de los cuartos de final, saltaron todas las alarmas en Inglaterra. Cuando parecía que Los Tres Leones llegaban completo al duelo de este sábado frente a Noruega, una noticia inesperada cambió el panorama: Declan Rice fue aislado de la concentración por un virus estomacal y su presencia quedó en duda.
El volante central del Arsenal, amo y señor del mediocampo británico, fue apartado del resto del plantel como medida preventiva para evitar que la enfermedad se propague en la recta decisiva del Mundial 2026. Por ahora reina el hermetismo y el cuerpo técnico todavía no confirmó si podrá recuperarse a tiempo para jugar contra los Vikingos Rojos.
Los detalles del virus que contrajo Declan Rice y preocupan a Inglaterra
Según informó el Daily Mail, el problema llega en el peor momento posible. "El influyente mediocampista ya arrastraba molestias en los isquiotibiales y en la zona lumbar, problemas que ahora se han visto agravados por esta enfermedad", detalló el medio inglés, que sembró aún más incertidumbre sobre el estado físico del volante.
La posible baja de Rice sería un golpe durísimo para el equipo de Thomas Tuchel. Claro, es que se trata de uno de los futbolistas más determinantes y una fija para el entrenador desde el comienzo de la máxima cita.
Como si fuera poco, Inglaterra ya tiene otra ausencia confirmada. Jordan Henderson quedó descartado después de fracturarse una muñeca durante los festejos por la victoria ante México en los octavos de final. El experimentado volante debió ser operado y no volverá a jugar en lo que resta del certamen.