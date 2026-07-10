El desafiante mensaje de De la Fuente para Francia antes de la semifinal del Mundial: "Estarán igual de..."

Luis De la Fuente, DT de España, destacó el carácter de su equipo tras el triunfo sobre Bélgica y aseguró que Francia también tienen motivos para preocuparse.

España ya piensa en las semifinales y Luis De la Fuente lanzó un aviso para Francia.

Luis de la Fuente no ocultó su satisfacción luego de la victoria 2-1 sobre Bélgica que depositó a España en las semifinales del Mundial 2026. El entrenador elogió la respuesta de su equipo en los momentos difíciles y dejó una frase que rápidamente comenzó a generar repercusión de cara al duelo con Francia.

"Creo que están igual de preocupados ellos", aseguró el seleccionador español al referirse al próximo rival. Y fue más allá: recordó que España es el único equipo que logró derrotar dos veces seguidas a los franceses en los últimos años. "Una grandísima selección se va a enfrentar a otra gran selección", afirmó.

La advertencia de De la Fuente a Francia Luis De la Fuente sobre Francia Fox Sports De la Fuente también tuvo palabras especiales para Mikel Merino, autor del gol de la clasificación. "Lo suyo es increíble, tiene muchas virtudes, es top mundial, podría jugar en cualquier equipo y es una suerte tenerle", señaló sobre el mediocampista, que volvió a aparecer en un momento decisivo.

Ya en conferencia de prensa, el entrenador destacó la fortaleza del grupo y defendió las decisiones tácticas tomadas durante el encuentro. "Lo importante es el colectivo. Cada uno tiene su tarea. Estamos felices de llegar hasta aquí, pero queremos más", remarcó, al tiempo que elogió el compromiso de todos los futbolistas, jueguen más o menos minutos.