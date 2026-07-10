Recibió la "bendición de Messi" y hoy empuja a España: Pau Cubarsí, el patrón de la Furia Roja
Con sólo 19 años, le puso el candado a la defensa de España, que ya está en semifinales. Su recuerdo cuando era bebé con el capitán argentino.
Con una prestancia y una elegancia como si hubiera jugado toda la vida, Pau Cobarsí llegó al Mundial 2026 como una gran apuesta y, hasta ahora, cumplió con las expectativas. El defensor del Barcelona se transformó en el patrón de la defensa de España y llevó a la Furia Roja a quedar a dos pasos del título.
Además, este viernes en el luchado duelo ante Bélgica por los cuartos de final, tuvo un aporte determinante, con un remate desde afuera del área que derivó en el decisivo gol de Mikel Merino, a tres minutos del final, tras el rebote del arquero rival.
Tras recibir la “bendición de Messi ” cuando atravesaba sus primeros meses de vida, Cubarsí es quien empuja, con su juventud y sus ganas, a una España que está entre los cuatro mejores de un Mundial por segunda vez en su historia. En la anterior, levantaron la copa.
Pau Cubarsí, el patrón de España
Con tan sólo 19 años, cumplidos el 22 de enero pasado, el defensor central fue uno de los artífices para sostener el arco en cero de su selección durante casi toda la competencia, hasta que Bélgica rompió el candado en el minuto 41 del encuentro de esta tarde.
Nacido en Estanyiol, Gerona, Cubarsí comenzó su carrera en el Girona antes de llegar al Barcelona, en 2023. Su debut se dio un año más tarde, en un encuentro de la Copa del Rey, en donde cedió una asistencia a pesar de ser defensor.
Con la selección formó parte de los combinados juveniles, en donde obtuvo la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de París ’24, ganándole la final nada menos que a Francia, y tuvo su bautismo en la absoluta el 22 de marzo de ese año, en un amistoso ante Colombia con tan sólo 17 años.
Recibió la “bendición de Messi”
Cubarsí es uno de los pocos jugadores del Barcelona que recibió esa especie de bendición del jugador argentino cuando recién atravesaba sus primeros meses de vida.
Con un Messi que ya empezaba a dar que hablar a nivel mundial, fue el club catalán el que dispuso de unas sesiones promocionales con los jugadores del plantel superior, momento en el que se dio la foto entre ambos.
Pero la historia no termina ahí. Tras el partido de octavos de final ante Portugal, el joven defensor declaró: “Sería un sueño jugar la final del mundo contra Messi”. Ojalá, Pau.