Recibió la "bendición de Messi" y hoy empuja a España: Pau Cubarsí, el patrón de la Furia Roja

Con sólo 19 años, le puso el candado a la defensa de España, que ya está en semifinales. Su recuerdo cuando era bebé con el capitán argentino.

Con sólo 19 años y seis meses, Cubarsí se hizo dueño de la defensa de España que sueña con ganar la segunda estrella.

Con una prestancia y una elegancia como si hubiera jugado toda la vida, Pau Cobarsí llegó al Mundial 2026 como una gran apuesta y, hasta ahora, cumplió con las expectativas. El defensor del Barcelona se transformó en el patrón de la defensa de España y llevó a la Furia Roja a quedar a dos pasos del título.

Además, este viernes en el luchado duelo ante Bélgica por los cuartos de final, tuvo un aporte determinante, con un remate desde afuera del área que derivó en el decisivo gol de Mikel Merino, a tres minutos del final, tras el rebote del arquero rival.

Mikel Merino volvió a darle una victoria agónica a España DSports Tras recibir la “bendición de Messi ” cuando atravesaba sus primeros meses de vida, Cubarsí es quien empuja, con su juventud y sus ganas, a una España que está entre los cuatro mejores de un Mundial por segunda vez en su historia. En la anterior, levantaron la copa.

Pau Cubarsí, el patrón de España Con tan sólo 19 años, cumplidos el 22 de enero pasado, el defensor central fue uno de los artífices para sostener el arco en cero de su selección durante casi toda la competencia, hasta que Bélgica rompió el candado en el minuto 41 del encuentro de esta tarde.

Nacido en Estanyiol, Gerona, Cubarsí comenzó su carrera en el Girona antes de llegar al Barcelona, en 2023. Su debut se dio un año más tarde, en un encuentro de la Copa del Rey, en donde cedió una asistencia a pesar de ser defensor.