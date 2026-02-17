Mendoza vuelve a los 35° este martes y la noche podría traer tormentas

El calor vuelve a sentirse con fuerza en Mendoza. La máxima llegará a 35° y la jornada cerrará con inestabilidad y probabilidad de tormentas aisladas.

El tiempo vuelve a mostrarse caluroso e inestable en Mendoza, con nubosidad variable y un ambiente pesado durante gran parte del día. Los vientos leves del este acompañarán la jornada y favorecerán la acumulación de calor.

La mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 35°, en un contexto típicamente veraniego. Hacia la tarde y la noche se espera un aumento de la inestabilidad, con posibilidad de tormentas aisladas en distintos sectores del territorio provincial. En cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso.

La máxima para este martes será de 35° en Mendoza. Para el miércoles, el pronóstico anticipa un leve alivio térmico. Se espera un día parcialmente nublado y ventoso, con vientos moderados del sudeste que harán descender la temperatura. La máxima rondará los 32° y la mínima será de 23°.