Mendoza vuelve a los 35° este martes y la noche podría traer tormentas
El calor vuelve a sentirse con fuerza en Mendoza. La máxima llegará a 35° y la jornada cerrará con inestabilidad y probabilidad de tormentas aisladas.
El tiempo vuelve a mostrarse caluroso e inestable en Mendoza, con nubosidad variable y un ambiente pesado durante gran parte del día. Los vientos leves del este acompañarán la jornada y favorecerán la acumulación de calor.
La mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 35°, en un contexto típicamente veraniego. Hacia la tarde y la noche se espera un aumento de la inestabilidad, con posibilidad de tormentas aisladas en distintos sectores del territorio provincial. En cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso.
Para el miércoles, el pronóstico anticipa un leve alivio térmico. Se espera un día parcialmente nublado y ventoso, con vientos moderados del sudeste que harán descender la temperatura. La máxima rondará los 32° y la mínima será de 23°.
El jueves se mantendrán condiciones similares, con cielo parcialmente nublado y poco cambio térmico. Soplarán vientos moderados del sur y el tiempo tenderá a inestabilizarse hacia la noche. En cordillera se esperan precipitaciones desde la tarde. La máxima alcanzará los 31° y la mínima será de 19°.