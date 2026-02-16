A una hora de la Ciudad de Mendoza, el camping rodeado de árboles y rios que es ideal para Carnaval

El primer fin de semana largo del año suele disparar la misma pregunta: ¿a dónde ir sin gastar de más y sin manejar horas eternas? En el Valle de Uco hay una respuesta concreta que combina agua, arboleda y calma: el Camping Municipal de Tupungato .

Este volvió a recibir visitantes luego de haber permanecido cerrado entre el 3 y el 9 de febrero por los festejos vendimiales del departamento, y llega justo a tiempo para quienes quieren una pausa al aire libre.

El predio está en El Peral y propone un paisaje pensado para bajar un cambio: sombra abundante, cursos de agua que atraviesan el espacio y una caída de agua que suma un atractivo extra para pasar la tarde.

Dentro del camping también hay recorridos internos para caminar, sectores de picnic y áreas preparadas para reunirse a comer, ya sea en modo almuerzo rápido o con el clásico plan de parrilla compartida. La lógica del sitio es sencilla: naturaleza a mano, ruido bajo y espacio para familias o grupos de amigos.

La distancia juega a favor: se ubica a alrededor de una hora del centro mendocino, sobre calle La Costa, en el distrito El Peral. Para llegar en auto, el camino habitual es tomar la Ruta Nacional 40 y empalmar con la Ruta Provincial 86 rumbo a Tupungato. Desde allí, se sigue por Alto Verde y luego se continúa por La Costa hasta encontrar el acceso al camping. Es un recorrido directo, ideal para salir temprano y estar instalado antes del mediodía.

La entrada se gestiona por orden de llegada, sin sistema de reserva previa, y el ingreso está habilitado todos los días entre las 9 y las 19, con cupos limitados. En cuanto a valores, los residentes de Tupungato pagan $2.000 por día, mientras que los visitantes abonan $3.000 diarios. En el caso de jubilados, los tupungatinos ingresan sin cargo y los jubilados visitantes pagan $1.000. Los chicos de hasta 11 años no abonan entrada.

Para quienes planean pasar la noche, el derecho de acampe se paga una sola vez por carpa, casilla rodante o vehículo (si se duerme dentro) y tiene vigencia por cinco días: cuesta $10.000 para residentes y $15.000 para no residentes. Ese monto cubre de una a cinco noches; a eso se le suman las entradas personales por cada jornada y por cada integrante del grupo.

En servicios, el camping ofrece quinchos, horno de barro, energía eléctrica y baños con duchas. También hay churrasqueras, con una aclaración importante: es necesario llevar parrilla propia. Con esa base, el predio apunta a una estadía cómoda sin perder la esencia de camping, donde la organización del bolso y la logística del asado siguen siendo parte del ritual.

De cara a Carnaval, la administración confirmó que el lugar funcionará con normalidad los días 16 y 17 de febrero (feriados en Mendoza), por lo que se espera alta concurrencia. Para despejar dudas sobre condiciones de acceso o disponibilidad, se puede llamar al 2622 523676, escribir a [email protected] o acercarse al Informador Turístico en Avenida Belgrano 1060, de lunes a viernes de 8 a 18.