Presenta:

Tendencias

|

Camping

A una hora de la Ciudad de Mendoza, el camping rodeado de árboles y rios que es ideal para Carnaval

Con la reapertura tras la Vendimia departamental, el Camping Municipal de Tupungato se perfila como una opción simple y económica para aprovechar.

Daniel Ceballos

Este camping es uno de los más pintorcos del Valle de Uco.
Este camping es uno de los más pintorcos del Valle de Uco. Municipalidad de Tupungato

El primer fin de semana largo del año suele disparar la misma pregunta: ¿a dónde ir sin gastar de más y sin manejar horas eternas? En el Valle de Uco hay una respuesta concreta que combina agua, arboleda y calma: el Camping Municipal de Tupungato.

Este volvió a recibir visitantes luego de haber permanecido cerrado entre el 3 y el 9 de febrero por los festejos vendimiales del departamento, y llega justo a tiempo para quienes quieren una pausa al aire libre.

Te Podría Interesar

Cómo es el camping y qué se puede hacer

El predio está en El Peral y propone un paisaje pensado para bajar un cambio: sombra abundante, cursos de agua que atraviesan el espacio y una caída de agua que suma un atractivo extra para pasar la tarde.

Dentro del camping también hay recorridos internos para caminar, sectores de picnic y áreas preparadas para reunirse a comer, ya sea en modo almuerzo rápido o con el clásico plan de parrilla compartida. La lógica del sitio es sencilla: naturaleza a mano, ruido bajo y espacio para familias o grupos de amigos.

camping-municipal-de-Tupungato-3-1024x576

Dónde queda y cómo llegar desde la Ciudad de Mendoza

La distancia juega a favor: se ubica a alrededor de una hora del centro mendocino, sobre calle La Costa, en el distrito El Peral. Para llegar en auto, el camino habitual es tomar la Ruta Nacional 40 y empalmar con la Ruta Provincial 86 rumbo a Tupungato. Desde allí, se sigue por Alto Verde y luego se continúa por La Costa hasta encontrar el acceso al camping. Es un recorrido directo, ideal para salir temprano y estar instalado antes del mediodía.

La entrada se gestiona por orden de llegada, sin sistema de reserva previa, y el ingreso está habilitado todos los días entre las 9 y las 19, con cupos limitados. En cuanto a valores, los residentes de Tupungato pagan $2.000 por día, mientras que los visitantes abonan $3.000 diarios. En el caso de jubilados, los tupungatinos ingresan sin cargo y los jubilados visitantes pagan $1.000. Los chicos de hasta 11 años no abonan entrada.

Para quienes planean pasar la noche, el derecho de acampe se paga una sola vez por carpa, casilla rodante o vehículo (si se duerme dentro) y tiene vigencia por cinco días: cuesta $10.000 para residentes y $15.000 para no residentes. Ese monto cubre de una a cinco noches; a eso se le suman las entradas personales por cada jornada y por cada integrante del grupo.

En servicios, el camping ofrece quinchos, horno de barro, energía eléctrica y baños con duchas. También hay churrasqueras, con una aclaración importante: es necesario llevar parrilla propia. Con esa base, el predio apunta a una estadía cómoda sin perder la esencia de camping, donde la organización del bolso y la logística del asado siguen siendo parte del ritual.

De cara a Carnaval, la administración confirmó que el lugar funcionará con normalidad los días 16 y 17 de febrero (feriados en Mendoza), por lo que se espera alta concurrencia. Para despejar dudas sobre condiciones de acceso o disponibilidad, se puede llamar al 2622 523676, escribir a [email protected] o acercarse al Informador Turístico en Avenida Belgrano 1060, de lunes a viernes de 8 a 18.

Archivado en

Notas Relacionadas