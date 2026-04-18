Alerta por tormentas en Mendoza: el pronóstico con nubosidad variable para este sábado

El pronóstico en Mendoza anticipa un sábado con nubosidad variable y alerta por tormentas hacia la noche, en una jornada marcada por la inestabilidad.

El pronóstico para este sábado anticipa nubosidad variable y una temperatura máxima que alcanzará los 23°C.

Mendoza vivirá un sábado marcado por la inestabilidad climática. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada del 18 de abril estará atravesada por nubosidad variable y condiciones cambiantes, por lo que se recomienda estar atentos, especialmente hacia el cierre del día.

Temperatura y condiciones durante el día Para este sábado, se espera una temperatura máxima de 23°C y una mínima de 14°C. Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con vientos leves del sector sudeste que no generarían mayores complicaciones en el inicio de la jornada.

Sin embargo, en el este y sudeste provincial se prevén condiciones de inestabilidad desde temprano. En tanto, en Malargüe podrían registrarse episodios de viento Zonda, mientras que en la zona de alta montaña se anuncian nevadas en cordillera, lo que podría impactar en la transitabilidad del paso internacional.

Buen tiempo para sábado y domingo en Mendoza. Foto: Santiago Tagua/MDZ El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada de nubosidad variable con una temperatura máxima de 23°C para este sábado. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Alerta por tormentas hacia la noche El dato más relevante del día llegará hacia la noche. Desde Contingencias Climáticas advirtieron sobre la probabilidad de tormentas que podrían afectar a los tres oasis productivos de la provincia: Norte, Centro y Sur.