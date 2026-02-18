Llegó un nuevo SUV eléctrico con hasta 361 HP: precio y detalles

MG España anuncia el inicio de la comercialización del nuevo MGS6 EV. El octavo vehículo 100% eléctrico lanzado por MG en Europa es un amplio SUV eléctrico que marca nuevas referencias en el segmento C-SUV. Este SUV se ofrecerá en dos versiones con dos potencias y autonomías, sumado a varias cualidades como gran espacio interior y elevada seguridad.

El diseño avanzado es una de las señas de identidad de MG . En el frontal destaca la parrilla dividida inspirada en el MG Cyberster, las ópticas integradas y la nueva firma lumínica integrada de la marca, integrada en las luces diurnas. En la parta trasera, los grupos ópticos que recorren toda la zaga y el alerón integrado. De perfil, la marcada línea de hombros, las protuberantes aletas y la línea de cintura creciente aportan dinamismo y volumen.

Este diseño limpio, proporcionado y elegante, se combina con una sobresaliente aerodinámica (Cx: 0,27) moldeada tras más de 900 simulaciones y 5.000 minutos en túnel de viento. Entre las muchas soluciones aerodinámicas empleadas están el sistema activo de cierre de parrilla, deflectores en las ruedas delanteras, cubiertas aerodinámicas y llantas de aleación optimizadas de 19 y 20 pulgadas.

La versión Long Range 4x2 del MGS6 EV dispone de un avanzado y potente motor eléctrico, con 244 HP y 350 Nm. La versión AWD incorpora un segundo motor y ofrece una potencia combinada de 361 HP, con 540 Nm de torque.

Ambas versiones equipan una avanzada batería de batería NCM de elevada densidad energética y 77 kWh de capacidad . Esa elevada capacidad, unidad a unos bajos consumos (gracias a la eficiencia del sistema y a la avanzada aerodinámica) de 16,6 kWh/100 km (combinado WLPL, Long Range 4x2) y de 18,1 6 kWh/100 km (AWD), le permiten disponer de una gran autonomía en cualquiera de sus dos versiones.

El nuevo MGS6 EV Long Range 4x2 ofrece 530 kilómetros en ciclo combinado (700 en ciclo urbano), mientras que la versión AWD ofrece 485 y 627 kilómetros, respectivamente.

Esto valores se combinan con unas grandes prestaciones: 200 km/h de velocidad máxima en ambos modelos y 7,3 segundos en el 0-100 km/h (4x2) y 5,1 s. (AWD). En ambos casos las prestaciones de carga también son muy rápidas, gracias a la tensión máxima de funcionamiento 437 V, al cargador embarcado de 11 kW de potencia, a los 144 kW de potencia de carga máxima en un cargador CC, donde el MG MGS6 EV es capaz de cargar del 10 al 80% de sus baterías en solo 38 minutos.

Interior del SUV MGS6 EV

El interior este SUV subraya el compromiso de MG de combinar la mejor tecnología posible con una atmósfera líder en su clase, ofreciendo al mismo tiempo amplios niveles de confort, tecnología y espacio interior para acomodar cómodamente a una familia de cinco personas.

El nuevo MGS6 EV es el tercer modelo de MG en utilizar la reconocida "Modular Scalable Platform", que proporciona una dinámica de conducción sobresaliente junto con un habitáculo excepcionalmente amplio y confortable. EL diseño inteligente de la carrocería y la tecnología de batería ultrafina (diseño horizontal de celdas de 110 mm) son los otros elementos clave para lograr un espacio interior que establece nuevas referencias en su segmento por sus cotas de anchura, altura y espacio para las piernas.

Los amplios asientos están tapizados en una combinación de cuero ecológico gris y ante, con acabados efecto carbono. Todos los asientos del habitáculo están calefactados, mientas que los delanteros añaden ventilación y reglajes eléctricos.

La capacidad de carga es igual de sobresaliente. El baúl ofrece 674 litros, ampliables hasta 1.910 con los asientos traseros abatidos. El compartimento delantero proporciona hasta 124 litros adicionales. Y hay más de 30 soluciones de almacenamiento y practicidad repartidas por el habitáculo, incluido un amplio compartimento bajo la consola central.

El interior sigue las líneas maestras del diseño exterior, con superficies limpias y ambiente acogedor. Se emplean materiales de tacto suave en todo el habitáculo y los detalles estilísticos incluyen salidas de aire ocultas e integradas. Las dos versiones incorporan un techo panorámico fijo (con cortinilla eléctrica) de 1,96 m2 que aporta luminosidad natural e incrementa la sensación de espacio.

Todas las variantes del SUV incorporan una pantalla de instrumentación de alta definición de 10,25” y una pantalla de infoentretenimiento de 12,8”, al que se suma un Head-Up Display con realidad aumentada que muestra información clave del vehículo y de seguridad, así como indicaciones de navegación. El sistema es compatible ofrece servicios en directo (tiempo, el tráfico en directo, YouTube, Spotify, TikTok y Amazon Music), además de un planificador de viajes.

Atendiendo a las opiniones de los clientes, el MGS6 EV incorpora mandos y botones físicos integrados en la consola central para controlar funciones principales como calefacción, ventilación y sistema de audio. El avanzado sistema de Audio con 11 altavoces, y la carga (de 50 W de potencia) y conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto también vienen de serie en toda la gama.

Seguridad de cinco estrellas

El MGS6 EV está concebido con un enfoque integral en la seguridad y ha obtenido la calificación de 5 estrellas Euro NCAP, con un 92% en protección de ocupantes adultos. Más del 80 % de la carrocería está fabricado con acero de alta resistencia, un porcentaje líder en la industria, incluyendo partes de utra alta resistencia y estampadas en caliente.

Incorpora siete airbags de serie (frontales, laterales, de cortina y central delantero) y el sistema MG Pilot, que integra tecnologías avanzadas de asistencia a la conducción, como el Control de crucero adaptativo (ACC) con asistente de crucero inteligente (ICA); Frenado de emergencia activo con detección de peatones y bicicletas; Asistente de mantenimiento de carril (LKA) con sistema de aviso de salida de carril (LDWS); Asistente en atascos de tráfico (TJA); Asistente inteligente de límite de velocidad con reconocimiento de señales de tráfico; Sistema de supervisión del conductor (DMS); Detección de ángulo muerto (BSD); Asistente de cambio de carril (LCA); Alerta activa de tráfico cruzado trasero (RCTA + RCTB); Advertencia de apertura de puerta (DOW) y Asistente inteligente de luces largas.

Precio del nuevo SUV de MG

Fiel a su compromiso de hacer accesibles las últimas tecnologías y la electrificación más avanzada, el nuevo MGS6 EV ofrece la mejor relación valor-precio del mercado. Los MG6S EV Long Range 4x2 (45.990 €) y Dual Motor AWD (48.990 €), pueden adquirirse a partir de 37.789 euros y 40.789 euros con todos los descuentos, y ayudas del Plan “Made For Europe” de MG España y del Plan Auto+ del Gobierno español.