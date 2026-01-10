El equipo Ford Performance, con las Raptor T1+, logró una hazaña inédita en casi dos décadas al dominar por completo el top five de la clasificación general.

El Rally Dakar 2026 completó su tercera etapa el martes 6 de enero, y el resultado fue un terremoto para la categoría Ultimate. Por primera vez desde que Volkswagen lo hiciera en 2007, un fabricante (Ford) logró posicionar cinco de sus vehículos a la cabeza del ranking general.

El gran protagonista fue el estadounidense Mitch Guthrie, quien al mando de su Raptor T1+ oficial no solo ganó la especial de 421 kilómetros en Al-Ula, sino que se convirtió en el primer piloto de su país en liderar la general de autos en esta instancia.

Ford hace historia y logra un 1-2-3-4-5 tras la Etapa 3 Ford Cinco Ford Raptor a la caza del desierto El dominio de Ford no fue casualidad. La estrategia de Ford Performance y M-Sport permitió que sus cinco vehículos principales escalaran posiciones mientras sus rivales directos de Toyota y Dacia sufrían con las piedras y la navegación. Al cierre de la etapa, la clasificación general quedó configurada con un bloque sólido del "Óvalo":

1° Mitch Guthrie (Ford M-Sport): Líder absoluto tras una remontada épica en los últimos kilómetros.

2° Martin Prokop (MP-Sports): A solo 26 segundos del puntero, demostrando que las Raptor de equipos privados también tienen el potencial de pelear arriba.

3° Mattias Ekström (Ford M-Sport): A 1m 08s, manteniendo la regularidad que lo llevó al podio el año pasado.

4° Carlos Sainz (Ford M-Sport): A 3m 34s, acechando a los líderes a pesar de una pequeña penalización.

5° Nani Roma (Ford M-Sport): A 4m 02s, cerrando el quinteto que mete miedo a la competencia. Desafíos extremos: 8.000 km de dunas y piedras Esta 48.ª edición del Dakar, que comenzó el 3 de enero y finalizará el 17, se perfila como una de las más cerradas de los últimos seis años. La diferencia entre el primer y el décimo clasificado es de poco más de 11 minutos, lo que significa que cualquier error en el estacionamiento del vivac o una mala elección de neumáticos puede cambiar el destino de la carrera.

Los pilotos se enfrentan a terrenos inhóspitos donde las Raptor T1+, diseñadas para absorber impactos brutales, marcan la diferencia. Sin embargo, como advirtió Nani Roma, la cautela es fundamental: en una competencia donde se queman cientos de litros de nafta por jornada bajo un calor asfixiante, un desperfecto mecánico de apenas tres kilómetros puede dejar fuera incluso al defensor del título.