Mercedes-Benz mostró el interior del futuro AMG GT 4 Puertas Coupé

Mercedes-Benz presenta el interior del próximo AMG GT 4 Puertas Coupé , subrayando así su ambición de que el rendimiento no solo sea medible, sino realmente experimentable. Incluso antes de que el deportivo empiece a rodar, el interior comunica su propósito principal: una experiencia de conducción AMG por excelencia, rebosante de placer al volante y control preciso.

El interior es un desarrollo propio de Affalterbach, con el objetivo de crear la interacción más directa posible entre el ser humano y la máquina.

"Hemos creado cada detalle del interior del nuevo Mercedes-AMG GT 4 Puertas Coupé con pasión y precisión. Este interior refleja la sobresaliente dinámica de conducción de este vehículo. Proporciona al conductor un control perfecto y permite una experiencia de conducción típica de AMG que realmente acelera el corazón", destacó Michael Schiebe, miembro del Consejo de Administración de Mercedes-Benz Group AG, Producción, Calidad y Gestión de la Cadena de Suministro, y Presidente del Consejo de Administración de Mercedes-AMG GmbH.

El interior del AMG GT 4 Puertas Coupé está constantemente centrado en la experiencia de conducción. La posición baja del asiento, típica de un deportivo y perfectamente integrada en el conjunto del vehículo, transmite inmediatamente una sensación de conducción enfocada y emocional, familiar en modelos como el Mercedes AMG GT de dos puertas. Toda la filosofía operativa está diseñada para un control intuitivo de todas las funciones relevantes para la conducción. Esto garantiza que el foco permanezca donde debe estar: en la experiencia de conducción.

Dinámica con solo pulsar un botón: los nuevos controles rotatorios desarrollados para la dinámica de conducción garantizan un placer excepcional al conducir

Un aspecto clave del diseño interior está en la consola central: tres controladores de dinámica de conducción, responsables de la respuesta, el deslizamiento y el comportamiento en curva, no solo enfatizan visualmente el dinamismo y la agilidad del nuevo Mercedes-Benz AMG GT 4 Puertas Coupé; como controles centrales, también prometen a los conductores experimentados el máximo control del vehículo y placer al volante:

El dial "Control de Respuesta" coordina la respuesta de los motores eléctricos a los comandos del pedal del acelerador.

El control rotatorio "Control de Agilidad" cambia la agilidad alrededor del eje vertical y, por tanto, el comportamiento en curva.

El control rotatorio "Control de Tracción", utilizado para controlar el deslizamiento, influye en la intervención del control de tracción en nueve etapas.

Los tres controles rotatorios están ergonómicamente orientados hacia el conductor y reflejan el llamativo aspecto de eslabón de cadena de las toberas exteriores. Garantizan la máxima facilidad de uso y una experiencia háptica intuitiva.

Mercedes-Benz AMG GT 4 Puertas: cabina orientada hacia el conductor

El ADN de alto rendimiento del nuevo AMG GT 4 Puertas Coupé se refleja en la cabina orientada al conductor, que te invita inmediatamente a arrancar. El panel de instrumentos está dominado por una pantalla amplia, que se divide en una zona orientada al conductor y una zona de pasajeros ligeramente desplazada. Las pantallas de conductores nítidas como cuchillas, que consisten en un cuadro de instrumentos (10,2") y un monitor multimedia (14,0"), se combinan para formar una unidad única.

El monitor multimedia de 14 pulgadas está ergonómicamente orientado hacia el conductor, lo que permite una legibilidad óptima y un funcionamiento intuitivo. Además, hay disponible una pantalla exclusiva para pasajeros (14,0") con contenido independiente. Esto permite al pasajero delantero sumergirse en la experiencia digital deportiva.

Grandes rejillas de aire redondas en un llamativo diseño de eslabón de cadena se integran armoniosamente con la superficie de vidrio a la izquierda y a la derecha. Como parte del sistema de iluminación ambiental, brillan en colores libremente seleccionables en un diseño nocturno. Las rejillas de aire galvanizadas combinan un aspecto metálico sólido con una estética sofisticada y de alta tecnología, creando una conexión hábil entre los mundos digital y analógico.

La consola central, diseñada de forma única, combina estética y funcionalidad. Refleja el ángulo orientado al conductor de la pantalla central e incluye un reposabrazos con compartimento de almacenamiento cerrado y dos bandejas de carga para la carga rápida inductiva de smartphones. Para facilitar el uso, dos portavasos iluminados están inteligentemente separados de las bandejas de carga.

La parte frontal de la consola central se caracteriza por un alerón con aspecto metálico real que se eleva tridimensionalmente y abarca la carcasa de la unidad de ventilación central. Con su diseño simple de tobera, crea un contraste emocionante con las dos salidas exteriores dominantes del panel de instrumentos.