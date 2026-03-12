Nuevo PEUGEOT E-408: el fastback eléctrico de 213 CV llega con 456 km de autonomía

Peugeot presenta el E-408, una propuesta puramente eléctrica que entrega 213 CV y destaca por un consumo energético líder en su categoría.

Peugeot refuerza su ofensiva eléctrica con la llegada del E-408, un modelo que destaca por su silueta fastback y un diseño de impronta felina. Esta variante 100% eléctrica busca equilibrar el placer de conducir con una gestión energética optimizada, posicionándose como una opción sofisticada y tecnológica dentro del segmento.

Potencia y rendimiento eléctrico El corazón del Nuevo PEUGEOT E-408 es un motor eléctrico que entrega 213 CV (157 kW) y un torque de 343 Nm. Esta configuración asegura una aceleración inmediata y un andar silencioso, manteniendo la agilidad característica de la marca.

Para alimentar este sistema, el vehículo incorpora una batería de 58,2 kWh (tecnología NMC), que junto a un minucioso trabajo aerodinámico, permite alcanzar un consumo de apenas 14,7 kWh/100 km. Gracias a estos desarrollos, el modelo logra una autonomía de hasta 456 km según el ciclo WLTP, brindando libertad tanto para el uso urbano como para viajes de media distancia.

Tecnología de carga y gestión inteligente La experiencia de uso se simplifica mediante soluciones de carga rápida y software de gestión: