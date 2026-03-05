El pueblo bonaerense de calles arboladas que invita a bajar el ritmo

El pueblo de Uribelarrea aparece entre campos abiertos y caminos tranquilos del partido de Cañuelas, Buenos Aires . Su escala pequeña, sus casas bajas y sus calles arboladas construyen una escena que remite a la vida rural de principios del siglo XX.

Uribelarrea fue fundado a fines del siglo XIX y creció alrededor de la estación ferroviaria que conectaba la región con la capital. Ese origen marcó la estructura del pueblo, donde la plaza central, la iglesia y la antigua estación siguen organizando la vida cotidiana.

Uno de los puntos más reconocidos es la iglesia Nuestra Señora de Luján, cuya arquitectura de ladrillo y estilo neorrománico se convirtió en un símbolo local. Su presencia domina la plaza principal y forma parte de la postal más característica del pueblo .

El recorrido por Uribelarrea invita a caminar sin apuro. Calles de tierra, árboles añosos y construcciones históricas mantienen la identidad rural que lo distingue dentro del interior bonaerense .

En los últimos años el pueblo también se consolidó como destino gastronómico. Restaurantes de campo, parrillas y cervecerías artesanales recuperaron antiguas edificaciones y sumaron una nueva dimensión al turismo local.

El entorno natural refuerza el carácter de escapada. Campos abiertos, caminos rurales y estancias cercanas permiten completar la visita con paseos tranquilos y contacto con el paisaje pampeano.

A poco más de 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Uribelarrea se presenta como un pueblo donde el tiempo parece avanzar más despacio, ideal para una salida de fin de semana sin alejarse demasiado de la ciudad.

Uribelarrea se consolida así como un pueblo que combina historia ferroviaria, identidad rural y gastronomía tradicional, ofreciendo una experiencia distinta dentro del interior de la provincia.