Independiente Rivadavia pone la mira en Córdoba: dos partidos que pueden marcar su temporada

Mientras buena parte de la atención está puesta en el mercado de pases y en la serie de octavos de final de la Copa Libertadores frente a Fluminense, en Independiente Rivadavia saben que antes habrá una estación clave en el calendario. Y esa estación tiene nombre propio: Córdoba.

La provincia mediterránea será escenario de dos compromisos que pueden marcar el rumbo deportivo de la Lepra durante el segundo semestre.

El primero llegará el próximo 12 de julio, cuando el equipo mendocino dispute los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Tigre. Aunque resta la confirmación oficial del horario y del escenario, todo indica que el encuentro se jugará en la cancha de Instituto.

Será una prueba importante para los dirigidos por Alfredo Berti, no sólo por la posibilidad de avanzar en una competencia que suele entregar sorpresas, sino también porque representa el primer gran objetivo del semestre.

Sin embargo, la parada más trascendente podría llegar apenas unos días después.

Una final para la historia

El 21 de julio, Independiente Rivadavia volverá a Córdoba para disputar uno de los partidos más importantes de toda su historia reciente.

En el estadio Mario Alberto Kempes, la Lepra enfrentará a Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina.

Si bien todavía no existe una confirmación definitiva sobre el horario, las versiones indican que podría jugarse cerca de las 21 horas, aunque también se analiza una franja vespertina.

Más allá del horario, lo verdaderamente importante es lo que estará en juego.

Independiente tendrá la posibilidad de disputar un título nacional frente a uno de los equipos más competitivos del fútbol argentino. Una oportunidad que hace algunos años parecía impensada y que hoy encuentra al club mendocino como protagonista de los grandes escenarios.





Alex Arce con la Copa Argentina Tras una asistencia de Studer, el capitán Alex Arce puso el 1-0 con un frentazo implacable y la Lepra le gana a Estudiantes en su estreno en 2026. @Copa_Argentina

Córdoba, antes de la Libertadores

La particularidad del calendario marca que estos dos desafíos llegarán antes de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores frente a Fluminense.

Por eso, en el cuerpo técnico entienden que los encuentros ante Tigre y Estudiantes serán una excelente medida para evaluar el nivel competitivo del equipo antes de afrontar el gran objetivo internacional.

Además, una eventual conquista de la Supercopa significaría un impulso anímico enorme para encarar la segunda mitad del año.

Un mes para ilusionarse

Julio asoma como uno de los meses más importantes de la temporada para Independiente Rivadavia.

Dos viajes a Córdoba, una clasificación en juego en la Copa Argentina y una final nacional frente a Estudiantes aparecen en el horizonte de un equipo que sigue escribiendo algunas de las páginas más importantes de su historia.

La Libertadores espera más adelante. Pero antes, el destino de la Lepra tiene una parada obligatoria en Córdoba.