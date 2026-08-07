Con un doblete de Arce, Independiente Rivadavia venció 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto

Independiente Rivadavia se impuso en el Gargantini por los tantos de Arce a los minutos 71 y 80. Alanís descontó para Estudiantes a los 88'.

Por la fecha 4 de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, y a cuatro días de los octavos de la Libertadores ante Fluminense, Independiente Rivadavia logró reponerse de su derrota contra Sarmiento y se impuso con autoridad por 2-1 sobre Estudiantes de Río Cuarto este viernes en el Bautista Gargantini.

La gran figura de la noche fue sin duda Alex Arce, que marcó un doblete en el segundo tiempo a los minutos 71 y 80 para darle al equipo de Alfredo Berti 3 puntos importantísimos para la Tabla Anual. Gabriel Alanís anotó el tanto del descuento para la visita cerca del final.

El gol de penal de Arce para el 1-0 de Independiente Rivadavia ESPN Tras un primer tiempo de poco vuelo, los goles se produjeron en los últimos 20 minutos de la segunda parte. El 1-0 llegó luego de una mano extendida dentro del área del volante Nicolás Talpone, que generó un penal cambiado por gol por el delantero Álex Arce, a los 71'. Solo nueve minutos después, mediante un derechazo cruzado, el atacante paraguayo puso el 2-0.

El segundo gol de Arce para el 2-0 de Independiente Rivadavia ESPN El gol del único descuento llegó a los 87 minutos, con un error del arquero Nicolás Bolcato que dejó la pelota suelta dentro del área y permitió que Alanís la empuje al gol.

El gol de Alanís con blooper de Bolcato para el descuento de Estudiantes ¡EL BLOOPER DE LA FECHA! Bolcato perdió la pelota en el aire y Alanís aprovechó para anotar el 1-2 de Estudiantes de Río Cuarto en Mendoza.



#ESPN pic.twitter.com/P9bgsXX56V — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026 Con el triunfo, Independiente Rivadavia alcanzó el tercer puesto de la Zona B con 7 puntos, mientras que Estudiantes es duodécimo en el grupo, con 3 unidades menos. En la próxima fecha, la Lepra visitará a Belgrano el viernes 14 de agosto, desde las 19:00, mientras que los dirigidos por Rubén Forestello serán locales ante Atlético Tucumán, el lunes 17 a partir de las 14:45.