Apple: ¿Por qué el iPhone 17 Pro Max domina la reventa?
Muchos dueños del iPhone 17 Pro Max están vendiendo sus equipos. Descubre el motivo de los usuarios de Apple.
El comportamiento de los usuarios de Apple en el mercado de usados está cambiando de forma imprevista este año. Muchos dueños de un iPhone 17 Pro Max decidieron poner sus teléfonos gama alta en venta en el mercado paralelo.
Este fenómeno de reventa no es porque el celular funcione mal, sino porque su precio de mercado se mantiene firme y permite recuperar una parte importante de la inversión inicial.
Esta tendencia se nota especialmente en los últimos tres meses. Según un informe de la plataforma SellCell, el volumen de estos dispositivos en sitios de subastas y clasificados subió de forma marcada. Lo que parece una noticia mala para la Apple es en realidad un síntoma de lo bien que el producto mantiene su precio frente a la competencia. Los usuarios están aprovechando el momento justo para hacer un negocio antes de que el equipo pierda valor por el paso del tiempo.
El excelente valor de reventa en comparación con modelos anteriores de Apple
Los números no mienten y muestran que el iPhone 17 Pro Max es uno de los mejores gama alta. La estadística indica que el dispositivo perdió apenas un 25,4% de su precio original después de 145 días en la calle. Si lo comparamos con el modelo del año pasado, la diferencia es clara: el anterior había caído un 32,5% en el mismo periodo. Esta retención de precio permite que la gente recupere más plata que con cualquier otro teléfono de la manzana lanzado recientemente.
El informe detalla que este equipo es hoy el más buscado para intercambios, superando incluso a versiones viejas que solían ser las favoritas en los canjes. Los analistas afirman que este fenómeno se da porque el hardware es tan potente que no se deprecia tan rápido. Al ver que el celu sigue valiendo casi lo mismo que cuando lo sacaron de la caja, muchos dueños prefieren venderlo ahora para tener el efectivo en la mano y decidir qué hacer con esos mangos.
Tendencias en el mercado de segunda mano y la competencia
Aunque no hay un dato oficial sobre qué hace la gente después de vender su equipo, se ven dos caminos claros. Por un lado, muchos eligen bajar un escalón y comprarse el modelo Pro estándar o incluso el base, quedándose con una diferencia de dinero a favor. Otros, quizás los que no notaron un cambio gigante respecto a la generación previa, eligen volver al modelo anterior para ahorrar todavía más plata mientras esperan los próximos lanzamientos.
También hay un grupo que decide probar con Android, eligiendo equipos como el Galaxy S25 Ultra. Sin embargo, la gran mayoría se queda dentro del ecosistema de Apple. Faltan todavía siete meses para ver los nuevos lanzamientos, incluyendo los rumores de un modelo plegable que tiene a todos expectantes. Por eso, los usuarios se pusieron las pilas para vender ahora que el precio está por las nubes y así llegar con resto para la próxima temporada de novedades tecnológicas.