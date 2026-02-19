Apple: ¿Por qué el iPhone 17 Pro Max domina la reventa?

Muchos dueños del iPhone 17 Pro Max están vendiendo sus equipos. Descubre el motivo de los usuarios de Apple.

El iPhone 17 Pro Max es hoy uno de los productos que mejor conserva su precio en los sitios de compra y venta.

El comportamiento de los usuarios de Apple en el mercado de usados está cambiando de forma imprevista este año. Muchos dueños de un iPhone 17 Pro Max decidieron poner sus teléfonos gama alta en venta en el mercado paralelo.

Este fenómeno de reventa no es porque el celular funcione mal, sino porque su precio de mercado se mantiene firme y permite recuperar una parte importante de la inversión inicial.

Esta tendencia se nota especialmente en los últimos tres meses. Según un informe de la plataforma SellCell, el volumen de estos dispositivos en sitios de subastas y clasificados subió de forma marcada. Lo que parece una noticia mala para la Apple es en realidad un síntoma de lo bien que el producto mantiene su precio frente a la competencia. Los usuarios están aprovechando el momento justo para hacer un negocio antes de que el equipo pierda valor por el paso del tiempo.

El excelente valor de reventa en comparación con modelos anteriores de Apple Los números no mienten y muestran que el iPhone 17 Pro Max es uno de los mejores gama alta. La estadística indica que el dispositivo perdió apenas un 25,4% de su precio original después de 145 días en la calle. Si lo comparamos con el modelo del año pasado, la diferencia es clara: el anterior había caído un 32,5% en el mismo periodo. Esta retención de precio permite que la gente recupere más plata que con cualquier otro teléfono de la manzana lanzado recientemente.

iPhone 18 El iPhone 17 Pro Max perdió mucha menos cotización que el Apple del año pasado tras los primeros meses de uso. Imagen generada con IA El informe detalla que este equipo es hoy el más buscado para intercambios, superando incluso a versiones viejas que solían ser las favoritas en los canjes. Los analistas afirman que este fenómeno se da porque el hardware es tan potente que no se deprecia tan rápido. Al ver que el celu sigue valiendo casi lo mismo que cuando lo sacaron de la caja, muchos dueños prefieren venderlo ahora para tener el efectivo en la mano y decidir qué hacer con esos mangos.