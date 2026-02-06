Bombazo en la mesa de Mirtha Legrand: la figura que "está en llanto" por su inminente salida

Entre lágrimas y negociaciones cruzadas, aseguran que una gran figura se va a desvincular de los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale.

El futuro de la cocina más famosa de la televisión argentina atraviesa horas de incertidumbre y tensión. Jimena Monteverde, la histórica chef que supo ganarse un lugar de privilegio en las mesazas de Mirtha Legrand y Juana Viale, está a un paso de quedar fuera de los ciclos de eltrece.

jimen-monteverde Jimena Monteverde atraviesa días de angustia tras conocerse su posible salida de las mesazas. Archivo MDZ Según trascendió, el conflicto no tiene que ver con un roce personal, sino con una encrucijada profesional que la obligaría a elegir entre su actual rol de acompañante de las divas o su nuevo desafío propio, La cocina rebelde.

Por qué eltrece decidió terminar el contrato a Jimena Monteverde El periodista Juan Etchegoyen fue el encargado de lanzar la bomba en Mitre Live, detallando que la salida se debe estrictamente a cuestiones operativas impuestas por la señal de Constitución: "Jimena Monteverde se irá de los ciclos de las conductoras por incompatibilidad de horarios. El canal le pidió salir en vivo con su programa los viernes y ya no podrá grabar ambos ciclos del fin de semana"

jimen-monteverde-mirtha-legrand 3 La chef deberá priorizar su ciclo "La cocina rebelde" por exigencia de las autoridades de eltrece. Captura de TV El trece Esta nueva grilla horaria impide que Jimena Monteverde pueda cumplir con las grabaciones de los sábados y domingos, dejando un hueco difícil de llenar en la dinámica de las mesazas.

La situación emocional de la chef es sumamente delicada, ya que su deseo era mantener ambos puestos. Sin embargo, las autoridades de eltrece y la productora Kuarzo habrían sido tajantes. “No me lo confirman pero está todo en un 90% de concretarse. Jimena está en llanto, confirman esta situación hace una semana. Ella quiere quedarse pero en el canal le pidieron que no vaya más”, aseguró Etchegoyen.