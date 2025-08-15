Pablo Echarri liquidó a Guillermo Francella tras sus polémicas declaraciones
Sin pelos en la lengua, Pablo Echarri no dudó en criticar de manera filosa los dichos de Guillermo Francella acerca del cine independiente nacional.
En tajantes declaraciones recientes, Pablo Echarri calificó de ignorante a quien critique una visión cultural más abarcativa que solo lo masivo, y describió como "una burrada" las declaraciones de su colega Guillermo Francella, quien admitió que "prefiere no ver" películas de autor porque "le da la espalda al público".
La polémica surgió luego de que Francella cuestionara el cine independiente, afirmando que en sus proyecciones "van cuatro" espectadores y que "ni la familia del director asiste, ya que son obras que no conectan con nadie". Estas palabras generaron rechazo en el ambiente artístico, especialmente en un contexto en el que el INCAA —desfinanciado desde 2024— enfrenta una crisis sin precedentes.
Desde la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), que preside Jorge Marrale, Echarri salió al cruce: "Atacar a la cultura en general, al teatro o al debate que surge tras la opinión de Guillermo es un error". Además, señaló que existe una tendencia a cuestionar si vale la pena apoyar el arte experimental o a nuevos talentos, en contraposición a lo estrictamente comercial.
Las contundentes declaraciones de Pablo Echarri en medio del tenso cruce con Guillermo Francella
El intérprete enfatizó que, en naciones avanzadas, el cine masivo y el de autor coexisten sin conflicto: "Acá se discute si debe existir uno u otro. Quien plantee eso es un burro y tiene una mirada simplista". Reafirmó su postura añadiendo: "Los que buscamos un país desarrollado aspiramos a una realidad tridimensional, no a retrocesos".
Finalmente avivando el tenso cruce mediático, Echarri advirtió que resistirán cualquier intento de menospreciar la diversidad cultural: "Quien promueva esa idea es un ignorante o alguien malintencionado. Argentina tiene una riqueza institucional y cultural superior al resto de Latinoamérica, y no permitiremos que se degrade". Su declaración llega en medio del desmantelamiento del INCAA, cuyos recortes, aplicados por el Gobierno de Javier Milei en 2024, paralizaron subsidios y producciones, generando alerta en el sector.