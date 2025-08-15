Pablo Echarri liquidó a Guillermo Francella tras sus polémicas declaraciones

Sin pelos en la lengua, Pablo Echarri no dudó en criticar de manera filosa los dichos de Guillermo Francella acerca del cine independiente nacional.

El actor expuso su opinión ante los polémicos dichos del protagonista de Homo Argentum.

En tajantes declaraciones recientes, Pablo Echarri calificó de ignorante a quien critique una visión cultural más abarcativa que solo lo masivo, y describió como "una burrada" las declaraciones de su colega Guillermo Francella, quien admitió que "prefiere no ver" películas de autor porque "le da la espalda al público".

La polémica surgió luego de que Francella cuestionara el cine independiente, afirmando que en sus proyecciones "van cuatro" espectadores y que "ni la familia del director asiste, ya que son obras que no conectan con nadie". Estas palabras generaron rechazo en el ambiente artístico, especialmente en un contexto en el que el INCAA —desfinanciado desde 2024— enfrenta una crisis sin precedentes.

Desde la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), que preside Jorge Marrale, Echarri salió al cruce: "Atacar a la cultura en general, al teatro o al debate que surge tras la opinión de Guillermo es un error". Además, señaló que existe una tendencia a cuestionar si vale la pena apoyar el arte experimental o a nuevos talentos, en contraposición a lo estrictamente comercial.

Las contundentes declaraciones de Pablo Echarri en medio del tenso cruce con Guillermo Francella Pablo Echarri liquidó a Guillermo Francella en una entrevista con Intrusos Pablo Echarri liquidó a Guillermo Francella en una entrevista con Intrusos. Video: Intrusos (América TV) El intérprete enfatizó que, en naciones avanzadas, el cine masivo y el de autor coexisten sin conflicto: "Acá se discute si debe existir uno u otro. Quien plantee eso es un burro y tiene una mirada simplista". Reafirmó su postura añadiendo: "Los que buscamos un país desarrollado aspiramos a una realidad tridimensional, no a retrocesos".