Con un gol a minutos del final, Ghana debutó con un triunfazo ante Panamá por el Grupo L
Cuando parecía que el partido termina en empate, el seleccionado africano marcó el 1-0 a los 95' para llevarse una valiosa victoria del Toronto Stadium.
En el anteúltimo partido de la fecha 1 de la fase de grupos, Ghana consiguió un triunfo vital sobre la hora en su debut ante Panamá por el Grupo L del Mundial 2026.
El 1-0 agónico de Ghana
Nota en construcción...
El minuto a minuto de Ghana - Panamá
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