Con un gol a minutos del final, Ghana debutó con un triunfazo ante Panamá por el Grupo L

Cuando parecía que el partido termina en empate, el seleccionado africano marcó el 1-0 a los 95' para llevarse una valiosa victoria del Toronto Stadium.

El festejo alocado de los jugadores de Ghana tras el 1-0 agónica a Panamá.

En el anteúltimo partido de la fecha 1 de la fase de grupos, Ghana consiguió un triunfo vital sobre la hora en su debut ante Panamá por el Grupo L del Mundial 2026.

El 1-0 agónico de Ghana El gol agónico de Caleb Yirenkyi para el 1-0 de Ghana ante Panamá. Video: DSports Nota en construcción...

El minuto a minuto de Ghana - Panamá Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.