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Ghana

Con un gol a minutos del final, Ghana debutó con un triunfazo ante Panamá por el Grupo L

Cuando parecía que el partido termina en empate, el seleccionado africano marcó el 1-0 a los 95' para llevarse una valiosa victoria del Toronto Stadium.

MDZ Deportes

Ghana vs. Panamá, por el Mundial 2026.

Ghana vs. Panamá, por el Mundial 2026.

EFE
El festejo alocado de los jugadores de Ghana tras el 1-0 agónica a Panamá.

El festejo alocado de los jugadores de Ghana tras el 1-0 agónica a Panamá.

EFE

En el anteúltimo partido de la fecha 1 de la fase de grupos, Ghana consiguió un triunfo vital sobre la hora en su debut ante Panamá por el Grupo L del Mundial 2026.

El 1-0 agónico de Ghana

El gol agónico de Caleb Yirenkyi para el 1-0 de Ghana ante Panamá.

Nota en construcción...

El minuto a minuto de Ghana - Panamá

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