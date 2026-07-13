Tremenda perlita: revelan el diálogo entre Paredes y Scaloni en plena pausa de hidratación ante Suiza
El video de una conversación entre el entrenador y Paredes se volvió viral tras la clasificación a semifinales.
Una conversación entre Lionel Scaloni y Leandro Paredes durante la pausa de hidratación del primer tiempo en el partido entre Argentina y Suiza se convirtió en una de las perlitas que dejó la clasificación de la Selección a las semifinales del Mundial 2026. El intercambio, captado por las cámaras y posteriormente subtitulado mediante una lectura de labios, se viralizó rápidamente en las redes sociales.
El diálogo se produjo cuando Argentina ya ganaba 1-0, aunque Suiza había comenzado a adueñarse de la pelota y encontraba cada vez más espacios para acercarse al arco defendido por Emiliano "Dibu" Martínez. En ese contexto, Paredes le transmitió al entrenador una preocupación táctica sobre el funcionamiento del mediocampo.
Lo más llamativo del intercambio fue que Scaloni mencionó la posibilidad de hacer ingresar a Nicolás Otamendi cuando apenas transcurría la primera media hora del encuentro, una alternativa que finalmente no terminó ejecutándose de la manera que sugería aquella conversación.
El intercambio entre Paredes y Scaloni que se hizo viral
El video fue difundido en redes sociales y la cuenta de Instagram @cra_okk realizó una lectura de labios para reconstruir la conversación entre ambos. Según esa interpretación, Paredes le explicó al entrenador que uno de los defensores centrales de Suiza avanzaba por el sector derecho y que, cuando él salía a cubrir ese movimiento, dejaba descubierto el centro del campo.
En ese espacio aparecía libre un futbolista rival. No se trataba del delantero Embolo, sino del mediapunta Fabian Rieder, quien encontraba libertad para recibir entre líneas. Scaloni le respondió que no debía abandonar su posición para marcar a un jugador que no era su referencia, aunque el volante insistió en que el problema estaba en ese sector interno.
La charla concluyó con una pregunta del entrenador: si consideraba necesario sumar otro defensor central. Paredes respondió afirmativamente y Scaloni cerró el intercambio con una frase que sorprendió por el momento del partido: "Bueno, lo ponemos a Ota".
El partido cambió y el plan nunca se ejecutó
Aunque esa parecía ser la solución que analizaba el cuerpo técnico, el desarrollo del encuentro modificó por completo el escenario. Suiza se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Embolo y, a partir de ese momento, retrocedió varios metros para defender cerca de su área con un bloque mucho más bajo. Ese cambio redujo la necesidad de reforzar la última línea con una modificación inmediata.
Por ese motivo, Scaloni nunca armó una línea de cinco defensores durante el tiempo reglamentario ni al inicio del suplementario, pese a la posibilidad que había evaluado junto a Paredes.
Una muestra de cómo trabaja la Selección
Finalmente, Nicolás Otamendi ingresó recién a los 106 minutos del partido, reemplazando a Cristian "Cuti" Romero, quien dejó la cancha debido al desgaste físico acumulado.
Más allá de que la modificación terminó teniendo otro objetivo, el video permitió observar cómo trabaja el cuerpo técnico de la Selección durante los partidos. Scaloni escucha permanentemente las sensaciones de los futbolistas dentro del campo y utiliza esa información para evaluar posibles ajustes tácticos.
La conversación también refleja la flexibilidad del entrenador argentino, que analiza distintos escenarios durante el desarrollo del juego y adapta el plan según lo que ocurre en la cancha, aun cuando algunas alternativas finalmente no lleguen a concretarse.