Tremenda perlita: revelan el diálogo entre Paredes y Scaloni en plena pausa de hidratación ante Suiza

El video de una conversación entre el entrenador y Paredes se volvió viral tras la clasificación a semifinales.

Una conversación entre Lionel Scaloni y Leandro Paredes durante la pausa de hidratación del primer tiempo en el partido entre Argentina y Suiza se convirtió en una de las perlitas que dejó la clasificación de la Selección a las semifinales del Mundial 2026. El intercambio, captado por las cámaras y posteriormente subtitulado mediante una lectura de labios, se viralizó rápidamente en las redes sociales.

El diálogo se produjo cuando Argentina ya ganaba 1-0, aunque Suiza había comenzado a adueñarse de la pelota y encontraba cada vez más espacios para acercarse al arco defendido por Emiliano "Dibu" Martínez. En ese contexto, Paredes le transmitió al entrenador una preocupación táctica sobre el funcionamiento del mediocampo.

Lo más llamativo del intercambio fue que Scaloni mencionó la posibilidad de hacer ingresar a Nicolás Otamendi cuando apenas transcurría la primera media hora del encuentro, una alternativa que finalmente no terminó ejecutándose de la manera que sugería aquella conversación.

Lionel Scaloni durante el partido entre Argentina y Suiza. EFE El intercambio entre Paredes y Scaloni que se hizo viral El video fue difundido en redes sociales y la cuenta de Instagram @cra_okk realizó una lectura de labios para reconstruir la conversación entre ambos. Según esa interpretación, Paredes le explicó al entrenador que uno de los defensores centrales de Suiza avanzaba por el sector derecho y que, cuando él salía a cubrir ese movimiento, dejaba descubierto el centro del campo.

En ese espacio aparecía libre un futbolista rival. No se trataba del delantero Embolo, sino del mediapunta Fabian Rieder, quien encontraba libertad para recibir entre líneas. Scaloni le respondió que no debía abandonar su posición para marcar a un jugador que no era su referencia, aunque el volante insistió en que el problema estaba en ese sector interno.