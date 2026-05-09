La baja de Alexis Cuello golpea mucho a San Lorenzo antes de su visita al Monumental: el motivo

Este domingo, River y San Lorenzo se enfrentarán en el Estadio Monumental por los octavos de final del Torneo Apertura , en un cruce que promete ser una nueva edición caliente de uno de los clásicos más importantes del fútbol argentino. Sin embargo, el Ciclón llegará con una baja sensible: Alexis Cuello no podrá estar presente tras haber sido expulsado en la derrota frente a Independiente.

La ausencia del delantero representa un golpe importante para el equipo azulgrana. San Lorenzo fue el conjunto con menos goles convertidos entre los 16 clasificados a los playoffs, con apenas 14 tantos, y Cuello marcó cuatro de ellos, casi el 30% de la producción ofensiva total del equipo. Además, el atacante fue protagonista de una de las mayores polémicas del cierre de la fase regular.

Sobre el final del encuentro ante Independiente, Cuello cayó dentro del área y reclamó penal, aunque el árbitro Pablo Dóvalo consideró que simuló la infracción y decidió mostrarle la segunda tarjeta amarilla , seguida de la expulsión. Esa decisión generó fuertes protestas en Boedo y dejó al equipo sin uno de sus futbolistas más determinantes para el duelo ante River.

Más allá de esa baja, el conjunto dirigido por Gustavo Álvarez también tiene motivos para ilusionarse. Orlando Gill suma nueve vallas invictas en el torneo y San Lorenzo apenas recibió 11 goles en toda la fase regular, convirtiéndose en uno de los equipos más sólidos defensivamente del campeonato. Los números del arquero paraguayo incluso lo posicionan como candidato a integrar la lista de su selección para el Mundial 2026.

El probable once de San Lorenzo para visitar a River en el Monumental

De cara al clásico en Núñez, Álvarez tiene prácticamente definido el equipo. Gill estará en el arco, respaldado por una línea de tres defensores compuesta por Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña y Lautaro Montenegro. En ataque, los encargados de reemplazar el peso ofensivo de Cuello serían Matías Reali, Rodrigo Auzmendi y Nahuel Barrios.