Conmebol confirmó los días y horarios de los partidos de River en la Copa Sudamericana

River ya sabe que disputará la fase de grupos de la Copa Sudamericana frente a Red Bull Bragantino, Blooming y Carabobo.

River Plate ya tiene definido su recorrido en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026: formará parte del Grupo H junto a Red Bull Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela, en una zona que comenzará a disputarse en la semana del 7 de abril y que se extenderá hasta el 28 de mayo.

El conjunto de Núñez fue ubicado en ese grupo durante el sorteo realizado por la Conmebol en Luque, donde también quedó establecido que solo el líder avanzará de manera directa a los octavos de final, mientras que el escolta deberá atravesar un repechaje frente a un tercero proveniente de la Libertadores.

El accesible grupo de River en la Copa Sudamericana 2026 Embed Así quedó el Grupo H de la CONMEBOL #Sudamericana @RiverPlate@RedBullBraga@BloomingOficial@Carabobo_FC#LaGranConquista pic.twitter.com/SgXqZaU47p — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 20, 2026 El estreno del equipo dirigido por Eduardo Coudet será el jueves 9 de abril a las 21:30, cuando visite a Blooming en Bolivia. Luego tendrá su primera presentación como local el miércoles 15 de abril a las 21:30 ante Carabobo, en un arranque que pondrá a River rápidamente frente a la obligación de hacerse fuerte en casa y sumar fuera del país.

En la tercera fecha, el conjunto millonario deberá afrontar uno de los compromisos más exigentes del grupo, ya que visitará a Bragantino el jueves 30 de abril a las 21:30. Después volverá a salir de la Argentina para medirse con Carabobo el jueves 7 de mayo a las 21:30, en lo que será la segunda rueda de una fase inicial que no ofrece demasiado margen de error.

Eduardo Chacho Coudet Eduardo Coudet, DT de River. Fotobaires La recta final del grupo encontrará a River en el Monumental: recibirá a Bragantino el miércoles 20 de mayo a las 21:30 y cerrará su participación ante Blooming el miércoles 27 de mayo a las 21:30. De ese modo, el elenco de Núñez tendrá la chance de definir su suerte en condición de local, con dos partidos consecutivos ante su gente en un tramo que puede resultar decisivo para asegurar el primer puesto.