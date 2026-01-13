¡Bombazo! Estudiantes aceleró y cerró la llegada de un futbolista con pasado en la Selección argentina

Un futbolista que jugó en la Scaloneta rescindirá su contrato en su club europeo y pondrá su firma para vestir los colores de Estudiantes.

Aunque el mercado de Estudiantes de La Plata venía mostrando más movimiento en el capítulo de egresos que en el de incorporaciones —con las posibles partidas de Cristian Medina y Lucas Alario acaparando la escena—, en las últimas horas el club platense aceleró con decisión por un nombre de peso.

Se trata de Adolfo Gaich, quien está a un paso de convertirse en nuevo refuerzo del Pincha y tiene previsto someterse a la revisión médica este martes, antes de sellar su vínculo contractual. De acuerdo a la mencionado por TyC Sports, el atacante rescindirá su contrato en el fútbol ruso para arribar con el pase en su poder y firmar un acuerdo por tres temporadas con la institución albirroja.

De este modo, Eduardo Domínguez encuentra rápidamente una alternativa para cubrir la salida de Lucas “Pipa” Alario, que dejaría el club tras su rol protagónico en la consagración del Trofeo de Campeones.

Adolfo Gaich es nuevo jugador de Estudiantes Gaich había emigrado al CSKA Moscú en 2020, en una operación cercana a los 8,5 millones de euros por el 80% de su ficha. Desde entonces, acumuló 119 partidos y 23 goles en el fútbol ruso, además de registrar pasos por Italia (Hellas Verona y Benevento) y España (Huesca). Tras cinco años y medio en el exterior, el delantero se encamina a regresar al país para vestir la camiseta del León.

adolfo gaich Adolfo Gaich es nuevo jugador de Estudiantes de La Plata. Instagram @adolfogaich El cronograma marca que el martes por la mañana el futbolista completará los estudios médicos correspondientes y luego se trasladará a City Bell para formalizar su contrato y comenzar a trabajar bajo las órdenes del Barba. En la misma jornada, además, se espera la firma de la renovación de José Sosa, por lo que el día promete múltiples novedades en el mundo Estudiantes.