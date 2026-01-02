¡Sorpresa! Lucas Alario no será tenido en cuenta en Estudiantes: los motivos

A pesar de ser el salvador en el Trofeo de Campeones, Lucas Alario no será tenido en cuenta por Eduardo Domínguez y se irá del Pincha en este mercado de pases.

Dos semanas después de haber sido decisivo en la consagración de Estudiantes en el Trofeo de Campeones ante Platense, Lucas Alario quedó en el centro de una decisión fuerte de la dirigencia. El delantero, autor de los dos goles en aquella final, fue notificado por la Secretaría Técnica de que no entra en los planes deportivos para la próxima temporada y que deberá buscar nuevo destino.

Lucas Alario no será tenido en cuenta en Estudiantes La determinación responde a una evaluación negativa de su rendimiento y al elevado costo de su contrato. Si bien la clasificación a la próxima Copa Libertadores le otorga al club un respiro financiero, la conducción albirroja apunta a reducir la masa salarial para liberar recursos y encarar el mercado de pases con mayor margen. En ese contexto, el nombre de Alario aparece entre los principales apuntados.

El atacante, formado en Colón, había arribado a Estudiantes a comienzos de 2025 tras quedar libre de Internacional de Porto Alegre. Inició el año como titular, pero con el correr de los partidos fue perdiendo terreno hasta quedar relegado por Guido Carrillo. Antes de la definición frente a Platense, su producción goleadora se limitaba a un solo tanto —de penal ante Banfield, en marzo— en 28 presentaciones.

Ramiro Funes Mori en la misma situación que Alario Más allá de su actuación determinante en la final, en el club consideran que el balance general de su ciclo es insatisfactorio. Una situación similar atraviesa Ramiro Funes Mori, quien llegó desde River Plate con un contrato elevado y tampoco logró consolidarse. Por ese motivo, la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón buscará desprenderse de ambos futbolistas durante el receso.