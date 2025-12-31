La carta de Verón para despedir un 2025 histórico de Estudiantes: "No permitir nunca que nos pisen la cabeza"

Juan Sebastián Verón utilizó sus redes sociales para abrirse y hacer un balance general de todo lo sucedido durante el año. "Fue un año de lucha", dijo.

El 2025 de Juan Sebastián Verón fue una montaña rusa que terminó con final feliz. En pocas semanas, el presidente de Estudiantes pasó de quedar en el ojo de la tormenta por un fuerte cruce con la AFA a raíz del polémico título otorgado a Rosario Central a cerrar el año levantando dos títulos desde la tribuna de manera heroica.

En un cierre de año soñado y, a la vez, impensado, el Pincha conquistó el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones en medio de la electrizante disputa con la casa madre del fútbol argentino. En ese sentido, la Brujita utilizó su cuenta de Instagram para desahogarse en vísperas de Año Nuevo con un extenso balance enfocado en el camino recorrido.

El balance de Juan Sebastián Verón tras un 2025 inolvidable "Hoy quiero compartir un pedazo de mi historia: mis raíces, mi familia y el camino que me trajo hasta acá. Mi pasado me formó, y mi presente me recuerda todos los días que el trabajo y la constancia es el motor de todo", inició Verón, junto a un book de fotos para enmarcar lo que fue su 2025 desde lo personal y deportivo.

Verón vivió la consagración de Estudiantes en la popular junto a su familia. Foto: Fernando de la Orden Y claro, no podía quedar afuera todo sucedido en el último mes con la AFA, desde el espaldazo en el Gigante de Arroyito a la inhabilitación para ejercer su cargo habitual por seis meses. "Este último año fue de lucha, de aprendizaje y de trascendencia. Una lucha que no fue individual, sino colectiva. Nuestra lucha como Club, nuestra identidad, ese sentido de pertenencia que nace de las raíces y se sostiene con valores: ser dignos, no claudicar, usar armas nobles, querer ser mejores todos los días y no permitir nunca que nos pisen la cabeza", subrayó.