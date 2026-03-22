Pese al golazo de Nahuel Molina, Real Madrid se quedó con un clásico caliente ante Atlético de Madrid

El Merengue se quedó con un partidazo 3-2 en el Bernabéu. Nahuel Molina marcó un golazo, pero no alcanzó para el equipo de Simeone.

Al igual que la semana pasada frente a Getafe, Nahuel Molina metió un bombazo infernal que le dio el 2-2 parcial al Atlético de Madrid en el derby de Madrid.

El Real Madrid se quedó con un derby electrizante al vencer 3-2 al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. A pesar del golazo del lateral argentino Nahuel Molina, el equipo de Álvaro Arbeloa se apoyó en la jerarquía de Vinicius, autor de un doblete, y en el aporte de Valverde para sacar adelante un partido que tuvo de todo.

El primer golpe lo dio el conjunto del Cholo Simeone con el tanto de Ademola Lookman a los 33 minutos. Sin embargo, en el complemento el Merengue reaccionó con contundencia: Vinicius apareció por duplicado y Valverde también se sumó al marcador para dar vuelta la historia en cuestión de minutos.

Vinicius Jr. le dio la victoria al Real Madrid en el clásico Embed ¡GOLAZO DE VINI JR. PARA EL 3-2 DEL REAL Y EL DELIRIO DE TODO BERNABÉU!Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FkILXLeSeQ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026 El Atlético no se rindió y encontró el empate parcial con un golazo de Nahuel Molina, que sacó un bombazo desde afuera del área para el 2-2. Aun así, el empuje no alcanzó y el Madrid volvió a golpear para quedarse con los tres puntos en un cierre caliente que incluyó la expulsión de Valverde.

El golazo de Nahuel Molina para el empate parcial del Atlético de Madrid El golazo de Nahuel Molina en el clásico de Madrid El golazo de Nahuel Molina en el clásico de Madrid. ESPN Entre los argentinos, además del gol de Molina, se destacó Giuliano Simeone, activo en ataque y comprometido en defensa. También sumaron minutos Julián Álvarez y Juan Musso, en una noche que dejó buenas sensaciones individuales pese a la derrota del Colchonero.