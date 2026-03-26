La increíble forma en la que Agustín Giay se enteró del llamado de Scaloni para ir a la Selección

Agustín Giay, lateral de Palmeiras, fue convocado de urgencia por Lionel Scaloni para los amistosos frente a Mauritania y Zambia.

Agustín Giay en pleno entrenamiento de la Selección Argentina en el predio de Ezeiza.

Una historia inesperada detrás de un momento que todo jugador sueña vivir. Agustín Giay vivió un momento tan especial como increíble al recibir su primera convocatoria a la Selección argentina.

¿Qué pasó? El lateral del Palmeiras, que fue citado de urgencia para reemplazar al lesionado Gonzalo Montiel, no atendió el llamado de Lionel Scaloni y se enteró de la noticia de una manera muy particular. Cuando desde la AFA intentaron comunicarse con él, no hubo respuesta.

La insólita manera en la que Agustín Giay recibió su primer llamado a la Selección Agustín Giay con Lionel Messi Agustín Giay se saluda con Lionel Messi durante unos de los entrenamientos de la Selección de cara a la fecha FIFA. agusgiay16 /IG Agustín Giay estaba en Buenos Aires disfrutando de unos días de descanso tras disputar el clásico entre Palmeiras y São Paulo, una pausa poco habitual en su rutina, ya que suele entrenarse temprano todas las mañanas.

Fue su papá, Maximiliano, quien contó cómo se dio la secuencia. "Estaba haciendo algo que nunca hace: entrena todos los días por la mañana, se levanta a las siete, pero esta vez estaba descansando, durmiendo un poco más. Y, bueno, le interrumpimos el sueño con una hermosa noticia", relató en diálogo con Cadena 3 Santa Fe.

Embed #Argentina || Maximiliano, papá de Agustín #Giay habló junto al equipo de #LaCentralDeportiva sobre la insólita situación que vivió respecto a la convocatoria de su hijo y la chance de poder entrenar junto a #Messi.@Cadena3Com Santa Fe FM 101.7 pic.twitter.com/0tZtXA2kV1 — LA CENTRAL DEPORTIVA (@lacentrald_sf) March 25, 2026 La explicación fue tan simple como llamativa: Giay estaba durmiendo. “Lo llamé y le dije: ‘¿Qué haces que no le contestas el teléfono a Scaloni?’. Estaba durmiendo. Eran las 10 de la mañana”, reveló entre risas.