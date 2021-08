"Muy pocos saben lo que es ser Messi", la despedida de Griezmann a Leo

Para muchos fanáticos del Barcelona, Antoine Griezmann es el "culpable" de la salida de Lionel Messi. Su elevado contrato lo ubica como el mejor pago del plantel y fue apuntado por no bajarse el sueldo o tener un gesto que le permita al club achicar ese déficit que no le permitió inscribir al astro argentino.

El francés no se pronunció sobre lo ocurrido esta mañana, cuando fue increpado por un grupo de hinchas, pero si utilizó las redes sociales para enviarle un cálido mensaje a Leo. "Lo único que puedo decirte y que cada amante del fútbol lo pensará: ¡GRACIAS!", escribió.

En la misma línea, agregó: "¡Gracias por todo lo que has hecho en el Barcelona! Por la ciudad, por el club... ¡lo has cambiado todo! Estoy seguro de que no es un adiós, sino un hasta luego, y que tu camino volverá a cruzarse con el FC Barcelona. Te deseo lo mejor, que seáis felices tú y tu familia donde vayáis. Muy pocos saben lo que es ser Messi y fuiste un ejemplo para mi en todos los sentidos".

El delantero se sumó así a los mensajes compartidos por la mayoría de un plantel golpeado por saber que ya no tendrá ese plus que siempre le entregó el mejor jugador del mundo.