Fin de una era: el video con el que Mohamed Salah anunció que se va del Liverpool

Mohamed Salah confirmó que su etapa en el Liverpool tiene fecha de cierre. El delantero egipcio anunció que dejará el club al finalizar la temporada y así pondrá fin a un ciclo que lo convirtió en uno de los máximos referentes de la institución.

La noticia se conoció a través de sus redes sociales, donde eligió despedirse de los hinchas mediante un emotivo video: "Hola a todos, por desgracia ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada".

Su salida marcará el cierre de una de las etapas más exitosas del club en los últimos años. Desde su llegada en 2017, Salah se transformó en una pieza clave del equipo y en uno de los futbolistas más determinantes de Europa.

A lo largo de su paso por Liverpool , el atacante acumuló estadísticas sobresalientes: más de 400 partidos disputados, 255 goles y 119 asistencias, cifras que lo ubican entre los máximos goleadores históricos del club.

En paralelo, fue protagonista de una etapa dorada en la que el equipo levantó los trofeos más importantes: la Premier League , la Champions League, la FA Cup, la Copa de la Liga, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes .

En su mensaje de despedida, Salah, de 33 años, recordó ese recorrido: "Ganamos los títulos más importantes y luchamos juntos en los momentos más difíciles de mi vida. Quiero dar las gracias a todos los que han sido parte de este club durante mi etapa. No tengo suficientes palabras. Nunca olvidaré su apoyo".

Mohamed Salah se despidió del Liverpool Mohamed Salah se despidió del Liverpool

Un adiós cargado de emoción y pertenencia

Más allá de lo deportivo, el egipcio hizo hincapié en el vínculo que construyó con el club y la ciudad. A sus 33 años, remarcó el impacto personal que tuvo su paso por Inglaterra. "Nunca imaginé lo profundamente que este club, esta ciudad y su gente se convertirían en parte de mi vida. El Liverpool no es solo un club de fútbol, es una pasión, una historia, un espíritu que no puedo explicar con palabras", expresó.

En el cierre, dejó una frase que sintetiza su relación con los hinchas: "Marcharse nunca es fácil. Siempre seré uno de ustedes y este club siempre será mi hogar. Gracias por todo. Por ustedes, nunca caminaré solo".

De esta manera, Salah se prepara para bajar el telón de una etapa inolvidable, en la que dejó una huella imborrable tanto dentro como fuera de la cancha.