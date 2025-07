¿Cómo está la tabla de clasificación de equipos para el Mundial de Clubes 2029?

Pero más allá de la definición que tendrá su desenlace el domingo 13 en New Jersey , ya hay varios equipos pensando en lo que será la próxima edición del certamen organizado por la FIFA. En principio todo seguiría de la misma manera con los equipos y el sistema de clasificación, aunque también se especula con la posibilidad de subir la cantidad de equipos a 48, tal como sucederá en la próxima Copa del Mundo de selecciones en Canada-Estados Unidos-México 2026. No obstante, la casa madre del fútbol no confirmó si el criterio de clasificación será el mismo que para la presente edición ni cuántos clubes participarán.