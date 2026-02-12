Steve Nielsen, director de Alpine, reconoció "algunos problemas" durante los test en Baréin

En la sesión vespertina, Pierre Gasly tomó el volante del A526 y logró completar una tanda más estable, que permitió al equipo avanzar en la recopilación de datos. El francés cerró el día con el octavo mejor tiempo, lo que alivió parcialmente una jornada que había comenzado cuesta arriba para la escudería francesa.

Tras el cierre de la actividad, el director del equipo, Steve Nielsen , brindó un balance detallado del día y explicó las razones detrás de los inconvenientes técnicos sufridos durante la mañana.

En su evaluación, Nielsen reconoció: “Hemos tenido algunos problemas en la primera jornada de pruebas de pretemporada aquí en Baréin. Varios fallos en el coche nos obligaron a parar más de una vez durante la sesión matinal y a realizar algunas reparaciones”. En ese sentido, señaló que estos contratiempos están dentro de lo esperado en el inicio de un nuevo ciclo técnico: “Como era de esperar con un coche completamente nuevo, siempre habrá algunos problemas y es importante que los solucionemos rápidamente y tomemos medidas para evitar que se repitan”.

El directivo también destacó la respuesta interna del equipo ante las dificultades: “A veces, eso es algo inherente a las pruebas, y es importante ver una reacción positiva por parte de todo el equipo, incluidos los pilotos, a la hora de gestionar algunos de esos contratiempos”.

El plan de Alpine para el segundo día en Baréin

Nielsen subrayó que el trabajo de la tarde permitió cambiar el tono de la jornada: “Por la tarde, conseguimos dar un buen giro a la situación y solucionar algunos de los problemas de la sesión matinal, y tuvimos una sesión algo más productiva con Pierre (Gasly)”. Además, confirmó el enfoque para el segundo día de ensayos: “El objetivo es volver mañana con Pierre al volante durante todo el día y sumar más vueltas y kilometraje al coche, mientras seguimos aprendiendo y mejorando el paquete”.

gasly baréin Alpine tendrá a Pierre Gasly en pista este jueves. X @AlpineF1Team

Alpine buscará así recuperar el tiempo perdido y avanzar en la puesta a punto del A526 en un contexto en el que la fiabilidad y la acumulación de datos siguen siendo prioridades centrales de los test de pretemporada en Baréin.