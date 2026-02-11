Fórmula 1 en Baréin: sin Franco Colapinto, pilotos confirmados y horarios de la segunda jornada

La Fórmula 1 afronta este jueves la segunda jornada de test de pretemporada en el circuito de Baréin , luego de un arranque marcado por el dominio de McLaren y Red Bull, que encabezaron la tabla de tiempos del primer día . Con el foco puesto en la fiabilidad y la acumulación de kilómetros, varios equipos modificarán sus alineaciones respecto a la jornada inicial.

En la apertura de los ensayos, Lando Norris confirmó su condición de campeón al marcar el mejor tiempo con 1m34s669, superando por apenas 0.129 segundos a Max Verstappen. Charles Leclerc completó el top 3 para Ferrari, a medio segundo de la punta, en una sesión donde los tiempos quedaron en segundo plano frente al volumen de vueltas completadas.

En ese rubro, Williams lideró la productividad con 145 giros, mientras que Aston Martin apenas alcanzó 36 vueltas debido a fugas de fluidos. También fue un día exigente para Alpine , ya que Franco Colapinto sufrió un inconveniente mecánico en la mañana y solo pudo completar 28 vueltas, lo que lo dejó en el último puesto de la tabla.

Para el segundo día de actividad, varias escuderías optaron por rotar pilotos o mantenerlos durante toda la jornada. En Cadillac, Sergio “Checo” Pérez estará en pista por la mañana y cederá su lugar por la tarde a Valtteri Bottas, mientras que Mercedes alternará entre Kimi Antonelli (AM) y George Russell (PM). Williams hará lo propio con Alexander Albon en la mañana y Carlos Sainz en la tarde.

Franco Colapinto tuvo una primera tanda complicada en los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin.

En tanto, McLaren mantendrá a Lando Norris durante todo el día, al igual que Red Bull con Isack Hadjar, Aston Martin con Fernando Alonso, Haas con Oliver Bearman y Alpine con Pierre Gasly. Audi dividirá su programa entre Nico Hülkenberg por la mañana y Gabriel Bortoleto por la tarde, mientras que Racing Bulls hará lo propio con Liam Lawson en la primera tanda y Arvid Lindblad en la segunda.

line up alpine baréin Pierre Gasly será la referencia de Alpine este jueves en Baréin. X Alpine

Franco Colapinto no será parte de los ensayos de este jueves, tal como estaba previsto en el cronograma de actividades de Alpine. Recién retomará la acción el viernes.

Horarios y formato del segundo día de test

La jornada del jueves se dividirá nuevamente en dos sesiones de cuatro horas cada una: la primera entre las 4 y las 8 de la mañana, y la segunda entre las 9 y las 13 (hora de Argentina). Como en el primer día, los equipos priorizarán tandas largas y evaluaciones de fiabilidad por sobre la búsqueda de vueltas rápidas.

Los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin continuarán el viernes, última jornada antes del cierre de esta etapa clave de preparación rumbo al inicio del campeonato 2026, previsto para el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.