El análisis de Franco Colapinto tras una jornada complicada con su Alpine en Baréin: "Estamos aprendiendo"

Colapinto fue retirado por una grúa y el monoplaza regresó al box para que el equipo técnico evaluara el origen de la falla. Como consecuencia, apenas pudo completar 28 vueltas y registró un mejor tiempo de 1m40s330, lo que lo ubicó en el último lugar de la clasificación del día entre los pilotos que giraron.

Tras bajarse del auto, el argentino analizó lo ocurrido y remarcó que este tipo de situaciones forman parte del proceso de desarrollo en el inicio de un nuevo ciclo técnico dentro de la categoría.

Consultado por el inconveniente mecánico, Colapinto explicó: “Tuvimos algunos problemas con el auto por la mañana y, sí, no di muchas vueltas. Es parte de las pruebas y de las cosas propias de autos nuevos, así que estamos aprendiendo todos juntos y ojalá podamos aprender de eso y simplemente evitar que vuelva a pasar”.

El piloto de Alpine también destacó la importancia de aprovechar cada salida a pista en esta etapa: señaló que el enfoque del equipo está puesto en “maximizar las vueltas que estamos dando” para sumar información valiosa de cara al arranque de la temporada.

colapinto baréin Fue una mañana complicada para Franco Colapinto en Baréin. X @alpineclub_esp

Una nueva generación de autos

Colapinto también explicó sobre sus primeras sensaciones con los monoplazas de nueva generación y se mostró prudente: “Es diferente, creo que tenemos que esperar y ver. Tengo solo un par de días en el auto y el proceso de los equipos es distinto; estamos eligiendo intentar aprender lo máximo posible y maximizar las vueltas que estamos dando”.

En la misma línea, agregó: “Creo que todavía hay mucho por encontrar y mucho por mejorar en cada equipo y en cada auto, así que es muy temprano para decir si me gusta o no me gusta”. Y completó: “Van a llegar muchas más cosas y estoy seguro de que eso va a cambiar un poco cómo reaccionan los autos y cómo los manejamos. Es diferente, eso es lo principal, no se parece en nada a lo que uno hubiera esperado del auto del año pasado, pero estamos aprendiendo juntos e intentando sacarle el máximo”.