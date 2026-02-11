Además de Franco Colapinto, quiénes son los otros 6 pilotos que se juegan su futuro en la Fórmula 1

A menos de un mes del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en Australia, varios pilotos arrancarán el campeonato con algo más que puntos en juego. Siete nombres de la grilla -entre ellos, Franco Colapinto - competirán bajo la lupa permanente de sus equipos, ya que sus contratos expiran al finalizar el calendario en Abu Dhabi, una situación que convierte cada carrera en una prueba clave.

Los test de pretemporada en Baréin ofrecerán las primeras señales , pero será recién con el semáforo en verde en Melbourne cuando comience la verdadera evaluación. A lo largo de 24 Grandes Premios, el rendimiento, la consistencia y la capacidad de adaptación definirán quiénes aseguran su continuidad y quiénes deberán buscar nuevos horizontes.

Lo llamativo del escenario es que no se trata solo de jóvenes en etapa de consolidación. En la nómina también aparece un campeón del mundo y pilotos de estructuras aspirantes al título, lo que convierte a 2026 en una de las temporadas más exigentes en términos de presión interna dentro del paddock.

Fernando Alonso llegará a los 45 años antes del cierre del campeonato , todavía compitiendo en alto nivel y con la expectativa de contar con un auto que le permita luchar por podios. Su continuidad dependerá tanto de la competitividad del proyecto como de su respuesta física a lo largo del calendario.

En un escenario distinto aparece George Russell , que inicia el año dentro de una escudería que parte como una de las favoritas al campeonato. Para el británico, cumplir con ese potencial podría abrirle la puerta a su primer título mundial y, al mismo tiempo, asegurar su lugar a largo plazo en Mercedes.

Talentos jóvenes bajo la lupa

Kimi Antonelli afronta un curso decisivo luego de un debut irregular, aunque con una progresión marcada en la segunda mitad de su primera temporada. El 2026 será su oportunidad para confirmar que está preparado para asumir mayores responsabilidades dentro de una estructura de punta.

También genera expectativas Arvid Lindblad, una de las mayores apuestas del programa Red Bull, que finalmente llegó a la Fórmula 1. Comparado por muchos con Max Verstappen, el joven británico deberá demostrar si puede sostener ese rótulo y adaptarse al máximo nivel sin margen amplio para errores.

Arvid Lindblad Arvid Lindblad, único rookie de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Instagram @arvid.lindblad

Butacas exigentes y presión constante

Isack Hadjar tendrá uno de los desafíos más complejos del año al ocupar un asiento históricamente incómodo junto a Max Verstappen. En los últimos tiempos, pilotos como Checo Pérez, Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly y Alex Albon no lograron consolidarse en ese rol, lo que expone aún más su situación.

En ese mismo contexto aparece Liam Lawson, quien pasará de ser el piloto joven al referente de su equipo, compartiendo estructura con el único rookie del campeonato. Para el neozelandés, la temporada será una prueba directa de madurez deportiva y regularidad en pista.

Franco Colapinto y el desafío de consolidarse

Entre los siete pilotos con contratos próximos a expirar también está Franco Colapinto. Aunque recién inicia su primera campaña completa en la Fórmula 1, el argentino ya demostró saber convivir con la presión de rendir bajo evaluación permanente, algo que vivió en categorías previas y en sus etapas iniciales dentro del paddock.

colapinto declaraciones Franco Colapinto encara su primera temporada completa en la Fórmula 1 con su futuro en juego. www.francolapinto.com

Esta vez, llega con una ventaja clave: una pretemporada completa y el primer monoplaza en cuyo desarrollo tuvo participación directa. Con ese respaldo técnico y deportivo, Colapinto buscará afianzarse definitivamente en la categoría y transformar 2026 en el año que consolide su futuro en la máxima expresión del automovilismo mundial.