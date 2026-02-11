Video: susto para Pierre Gasly por un exceso que condicionó su tanda de ensayos en Baréin
Alpine cerró el primer día de ensayos en Baréin con un leve incidente de Pierre Gasly y un mejor balance respecto de la mañana.
La Fórmula 1 inició este miércoles sus test de pretemporada en el circuito de Baréin y Alpine atravesó una jornada de trabajo irregular. Por la mañana, Franco Colapinto debió interrumpir su programa por un inconveniente técnico, mientras que por la tarde Pierre Gasly sufrió un pequeño exceso que derivó en una bloqueada, aunque sin consecuencias para el auto.
El piloto francés tomó la conducción del A526 en la tanda vespertina y, sobre el final, cometió un error que hizo que ingresara pasado a una de las curvas y terminara bloqueando, aunque sin sufrir ningún daño en el monoplaza, por lo que pudo continuar normalmente.
Pese a ese incidente, Gasly completó la mayor parte del plan previsto y cerró el día con el octavo mejor tiempo, gracias a un registro de 1:36,765, superando lo realizado por Colapinto durante la mañana.
Balance de Alpine en el primer día de ensayos
El trabajo de Gasly permitió que Alpine sumara kilómetros luego de un inicio condicionado por los problemas mecánicos del auto que condujo Colapinto. El argentino apenas pudo completar 28 vueltas en la sesión matutina, lo que redujo el volumen de datos recolectados por el equipo en esa franja horaria.
Más allá de la incidencia puntual en pista, la escudería francesa logró avanzar en la puesta a punto general del monoplaza y espera normalizar su programa en las próximas jornadas de pruebas.
Norris lideró el clasificador y sigue el cronograma en Baréin
En la parte alta de la tabla, el campeón del mundo Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo del día con 1:34,669, superando por 129 milésimas a Max Verstappen. Charles Leclerc completó los tres primeros puestos.
Los test de pretemporada continuarán este jueves y viernes en Baréin, con dos tandas diarias de cuatro horas cada una, entre las 4 y las 8 de la mañana y entre las 9 y las 13 (hora de Argentina).