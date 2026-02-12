El doble motivo por el que Argentinos-River juegan un jueves a la noche por el Torneo Clausura

Este jueves a las 21:15, el River de Gallardo visita al Argentinos de Nico Diez en la Paternal y hay un doble motivo por el cual el compromiso se disputa hoy.

El doble motivo por el cual Argentinos y River se enfrentan un jueves en La Paternal. Foto: FotoBaires

Este jueves a las 21:15 horas en el Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors recibirá a River en lo que será uno de los grandes partidazos de la fecha 5 del Torneo Apertura. Además, este encuentro será clave para ambos equipos de cara a enderezar su rumbo tras una última fecha para el olvido.

El equipo de Marcelo Gallardo necesita una reacción inmediata tras el mazazo sufrido ante Tigre el pasado sábado en el Monumental donde cayó por 4-1 y se fue silbado por todos los hinchas. Por su parte, el Bicho viene de caer por 2-1 ante Racing en el Cilindro y otra derrota podría ser un golpe bajo de cara a lo que se le viene.

Lo más inusual de este partido es el día en que la AFA lo puso, ya que River está acostumbrado a jugar los sábados o domingos (siempre y cuando no sea fecha entre semana), pero en esta ocasión hay un doble motivo por el cual el encuentro se disputará este jueves en La Paternal.

El doble motivo por el cual Argentinos Juniors-River se juega un jueves El primero es que el próximo martes 17 de febrero, los dirigidos por Marcelo Gallardo harán su debut en la Copa Argentina 2026 frente a Ciudad Bolívar por los 32 avos de final en San Luis (el que avance se verá las caras con el ganador de la llave entre Aldosivi y San Miguel).

river anuncio River debuta en la Copa Argentina el próximo martes ante Ciudad Bolívar. Noticias Argentinas Por su parte, un día después del debut del Millonario en la Copa Argentina, Argentinos Juniors iniciará su camino en el Repechaje de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Guayaquil. El miércoles se jugará la ida en Ecuador mientras que una semana después se disputará la revancha en La Paternal (el ganador irá contra el vencedor de la llave Botafogo-Nacional de Potosí).