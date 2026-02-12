River busca reacción ante Argentinos Juniors en La Paternal: hora y TV
El equipo de Marcelo Gallardo intentará dar vuelta la página en un cruce exigente por la quinta fecha de la Zona B.
River Plate afrontará este jueves una prueba exigente cuando visite a Argentinos Juniors por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El partido se jugará desde las 21:15 en el estadio Diego Armando Maradona, con transmisión de TNT Sports.
El encuentro será arbitrado por Andrés Merlos, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR. Para el Millonario, el compromiso aparece como una oportunidad clave para dejar atrás la dura goleada 4-1 sufrida ante Tigre en el Monumental, que provocó silbidos e insultos desde las tribunas.
River busca respuestas tras el golpe ante Tigre
Pese a ese golpe, el equipo de Marcelo Gallardo se mantiene en zona de clasificación, ubicado en el cuarto puesto de su grupo, gracias a los triunfos previos frente a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, además del empate como visitante ante Rosario Central.
El desafío en La Paternal será recuperar solidez y resultados luego de una actuación que dejó más dudas que certezas. Gallardo apunta a que su equipo vuelva a mostrar la intensidad y la eficacia que le permitieron sumar en las primeras fechas del certamen.
Argentinos Juniors y un partido clave para sus aspiraciones
Del otro lado, el Bicho atraviesa un inicio de temporada irregular. Fue eliminado rápidamente de la Copa Argentina ante Midland y en el Apertura solo logró cinco puntos, con una victoria sobre Sarmiento de Junín, empates ante Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano, y una derrota frente a Racing. Por eso, el duelo ante River resulta determinante para mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs.
Además, el encuentro tendrá un condimento especial por el reencuentro de Enzo Pérez con su ex club, ahora defendiendo los colores de Argentinos Juniors.
Posibles formaciones y otros detalles del partido
Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Enzo Pérez; Diego Porcel, Hernán López Muñoz, Alan Lescano; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
- Estadio: Diego Armando Maradona
- Árbitro: Andrés Merlos
- VAR: Silvio Trucco
- Hora: 21:15. TV: TNT Sports