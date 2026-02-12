River busca reacción ante Argentinos Juniors en La Paternal: hora y TV

El equipo de Marcelo Gallardo intentará dar vuelta la página en un cruce exigente por la quinta fecha de la Zona B.

River enfrentará a Argentinos Juniors en La Paternal con la misión de recuperar confianza.

River Plate afrontará este jueves una prueba exigente cuando visite a Argentinos Juniors por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El partido se jugará desde las 21:15 en el estadio Diego Armando Maradona, con transmisión de TNT Sports.

El encuentro será arbitrado por Andrés Merlos, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR. Para el Millonario, el compromiso aparece como una oportunidad clave para dejar atrás la dura goleada 4-1 sufrida ante Tigre en el Monumental, que provocó silbidos e insultos desde las tribunas.

River busca respuestas tras el golpe ante Tigre Pese a ese golpe, el equipo de Marcelo Gallardo se mantiene en zona de clasificación, ubicado en el cuarto puesto de su grupo, gracias a los triunfos previos frente a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, además del empate como visitante ante Rosario Central.

El desafío en La Paternal será recuperar solidez y resultados luego de una actuación que dejó más dudas que certezas. Gallardo apunta a que su equipo vuelva a mostrar la intensidad y la eficacia que le permitieron sumar en las primeras fechas del certamen.

River derrota vs Tigre Juanfer Quintero River viene de sufrir un duro golpe ante Tigre. NA Argentinos Juniors y un partido clave para sus aspiraciones Del otro lado, el Bicho atraviesa un inicio de temporada irregular. Fue eliminado rápidamente de la Copa Argentina ante Midland y en el Apertura solo logró cinco puntos, con una victoria sobre Sarmiento de Junín, empates ante Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano, y una derrota frente a Racing. Por eso, el duelo ante River resulta determinante para mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs.