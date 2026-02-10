APreViDe autorizó hinchas de Racing en el duelo ante Banfield: cuántas entradas tendrá la Academia

Después del antecedente reciente en el Clausura, el cruce en el sur entre Banfield y Racing volverá a disputarse con las dos hinchadas en las tribunas.

Al igual que en el triunfo 3-1 sobre Banfield en el Clausura 2025, Racing tendrá otra vez el apoyo de su gente el sábado en el Florencio Sola.

Aprevide confirmó que el partido entre Banfield y Racing, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura, se disputará con público visitante el próximo sábado a las 17.30 en el estadio Florencio Sola.

Según lo informado oficialmente, la Academia contará con un total de 5.600 localidades: 5.000 entradas generales en la tribuna Valentín Suárez baja y 600 plateas en el sector alto, destinadas exclusivamente a sus hinchas.

Banfield-Racing tendrá público visitante y la Academia contará con más de 5.000 entradas Racing hinchas Racing tendrá el apoyo de su gente el sábado en el Florencio Sola. FotoBaires El antecedente más cercano del Taladro con visitantes se dio en la primera fecha del certamen, en el empate 1-1 frente a Huracán. Además, en octubre pasado, Banfield y Racing también jugaron con ambas parcialidades, con triunfo albiceleste por 3-1.

En lo deportivo, el equipo de Gustavo Costas buscará su segunda victoria en el torneo y la primera como visitante, tras un arranque irregular con tres derrotas y un triunfo. Banfield, dirigido por Pedro Troglio, intentará hacerse fuerte en su estadio para mejorar su campaña.