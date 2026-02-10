APreViDe autorizó hinchas de Racing en el duelo ante Banfield: cuántas entradas tendrá la Academia
Después del antecedente reciente en el Clausura, el cruce en el sur entre Banfield y Racing volverá a disputarse con las dos hinchadas en las tribunas.
Aprevide confirmó que el partido entre Banfield y Racing, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura, se disputará con público visitante el próximo sábado a las 17.30 en el estadio Florencio Sola.
Según lo informado oficialmente, la Academia contará con un total de 5.600 localidades: 5.000 entradas generales en la tribuna Valentín Suárez baja y 600 plateas en el sector alto, destinadas exclusivamente a sus hinchas.
El antecedente más cercano del Taladro con visitantes se dio en la primera fecha del certamen, en el empate 1-1 frente a Huracán. Además, en octubre pasado, Banfield y Racing también jugaron con ambas parcialidades, con triunfo albiceleste por 3-1.
En lo deportivo, el equipo de Gustavo Costas buscará su segunda victoria en el torneo y la primera como visitante, tras un arranque irregular con tres derrotas y un triunfo. Banfield, dirigido por Pedro Troglio, intentará hacerse fuerte en su estadio para mejorar su campaña.
La confirmación del ingreso de ambas hinchadas vuelve a poner el foco en la organización y la convivencia en los estadios, en un contexto donde este tipo de partidos sigue siendo la excepción en el fútbol argentino.