El circuito de la Fórmula 1 que extendió su vínculo en el calendario hasta 2032 (pero no todos los años)

El Circuit de Barcelona -Cataluña continuará formando parte del calendario de la Fórmula 1 hasta 2032. Así lo confirmaron oficialmente las partes implicadas, que anunciaron un acuerdo para que el trazado catalán albergue un Gran Premio en las temporadas 2028, 2030 y 2032, alternándose con el legendario Circuito de Spa-Francorchamps .

El nuevo convenio fue alcanzado entre el Circuit y la Formula One Management (FOM), entidad organizadora del Mundial, tras varios meses de negociaciones. De esta manera, ambas partes renuevan una relación contractual que finalizaba al término de la temporada 2026.

Con este entendimiento, el Gran Premio de F1 de Barcelona -Catalunya —denominación que se estrenará en 2026, del 12 al 14 de junio— dejará de celebrarse de manera ininterrumpida a partir de 2027. El circuito había sido sede constante desde su inauguración en 1991, acumulando 36 ediciones consecutivas en el campeonato.

La reconfiguración del calendario implicará un cambio significativo en la presencia española dentro de la máxima categoría. En 2026, España contará con dos carreras: una en Montmeló y otra en Madrid. La capital acordó en 2024 albergar un Gran Premio de manera ininterrumpida entre 2026 y 2035 , y además heredará la denominación oficial de Gran Premio de España que hasta 2025 correspondía al trazado catalán.

Este nuevo esquema busca equilibrar intereses deportivos, comerciales y estratégicos dentro de un calendario cada vez más competitivo y globalizado. La alternancia con Spa-Francorchamps responde a la necesidad de optimizar fechas en un campeonato que amplía mercados sin perder sedes históricas.

El respaldo de Stefano Domenicali

El presidente y consejero delegado de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, celebró la renovación y destacó el valor de la sede catalana. “Barcelona es una ciudad increíble” y aseguró sentirse “encantado” de extender la alianza con un circuito en el que los aficionados “siempre reciben con mucha pasión” a los pilotos.

"El equipo ha invertido mucho en el circuito y ha organizado festivales fantásticos para los fans en los últimos años, y esperamos ver como siguen desarrollando la su conjunto", añadió Domenicali, quien también agradeció la colaboración de las autoridades catalanas en declaraciones difundidas por la organización.

alpine barcelona Barcelona seguirá en la Fórmula 1 hasta 2032 y alternará con Spa. Instagram @alpinef1team

Impacto económico y proyección internacional

Por su parte, el secretario general de Empresa y Trabajo y consejero delegado de Circuits de Catalunya, Pol Gibert, valoró “la confianza depositada en el Circuito de Barcelona-Catalunya y en el país a lo largo de todos estos años”.

"Esta renovación es fruto de una relación sólida y del trabajo conjunto, y representa un paso muy importante para seguir consolidando a Cataluña como una plaza de referencia dentro del calendario internacional", afirmó.

Gibert subrayó además la relevancia económica del evento: la Fórmula 1 supone “una inyección económica de más de 300 millones de euros por edición”, aunque remarcó que “es sobre todo un evento estratégico para proyectar a Cataluña en el mundo como un país capaz de organizar competiciones deportivas del máximo nivel”.

Con este acuerdo, Barcelona asegura su presencia en la Fórmula 1 a mediano plazo, aunque bajo un formato alternado que marca una nueva etapa para el automovilismo en España.