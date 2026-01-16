El mítico circuito de la Fórmula 1 que suma un hotel de lujo para reforzar su futuro en la categoría

El circuito de Spa-Francorchamps reforzará su oferta hotelera con un hotel cinco estrellas de 68 habitaciones que permitirá alojarse con vistas directas a la mítica subida de Raidillon y a la curva de La Source, dos de los sectores más emblemáticos del trazado belga que forma parte del calendario de la Fórmula 1 .

El proyecto supone una inversión privada de 30 millones de euros a cargo de la empresa británica Escapade, que ya desarrolló una iniciativa similar en el circuito inglés de Silverstone, según informó el diario belga Le Soir.

La apertura del nuevo establecimiento está prevista para 2028 y contará con un espacio de recepción al pie de Raidillon, además de sectores con vistas privilegiadas a La Source y a la recta de salida que la antecede.

El complejo busca diversificar las fuentes de ingresos del circuito y convertirse en un argumento clave para convencer a los organizadores del campeonato de Fórmula 1 de mantener a Spa-Francorchamps dentro del calendario mundial.

La secuencia de curvas rápidas y en desnivel de Eau Rouge-Raidillon es considerada una de las más icónicas del automovilismo. En la recta de Kemmel, al salir de ese sector, Mika Häkkinen protagonizó en 2000 un recordado adelantamiento sobre Michael Schumacher, quien cuatro años más tarde lograría en Spa su séptimo título mundial.

Eau Rouge Eau Rouge, la curva de Spa-Francorchamps que marcó a leyendas de la Fórmula 1. Shutterstock

Historia, presente y proyección económica

El trazado tiene previsto recibir su próxima carrera de Fórmula 1 en julio y cuenta con contratos firmados para albergar al menos cuatro de las próximas seis temporadas, aunque no de forma continua.

"Seamos muy claros: el núcleo de la actividad de Spa-Francorchamps sigue estando, evidentemente, centrado en lo que ocurre en la pista y eso no va a cambiar", afirmó el director del circuito, Amaury Bertholomé, en declaraciones a Le Soir. En 2025, la infraestructura facturó 24 millones de euros, de los cuales tres millones provinieron de subvenciones públicas, lo que representa un crecimiento superior a un tercio desde 2022.

Inaugurado en 1922, el circuito espera ser plenamente autosustentable en 2029. Desde 1924 alberga las históricas 24 Horas de Spa-Francorchamps y forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde la creación del campeonato en 1950. Su trazado actual, de siete kilómetros, combina fuertes cambios de altitud con curvas rápidas y lentas, y es considerado uno de los más emblemáticos del mundo, especialmente por sus frecuentes carreras bajo la lluvia.