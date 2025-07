Fin de la novela: Maximiliano Salas ya se despidió de Racing y River lo espera

En el fútbol argentino no es habitual que los clubes ejecuten cláusulas entre sí, justamente para evitar conflictos. Aunque en esta ocasión, River optó por hacerlo. Si bien no hubo declaraciones oficiales de enojo desde Racing, se supone que la dirigencia no tomó bien la maniobra. “Cuando a Gallardo le consultaron sobre un supuesto enojo de Milito por haber llamado a Salas, el Muñeco aseguró que el presidente de Racing, con el que suele jugar al pádel, no se lo manifestó”.